金馬獎2025｜香港動畫電影《世外》勇奪最佳動畫片 監製楊寶文：七年，一切都值得

由鍾雪瑩﹑蔡曉童﹑柯煒林﹑謝安琪及張繼聰等配音的香港動畫電影《世外》（Another World）共榮獲三項提名，包括最佳動畫片、最佳改編劇本、（楊寳文）、最佳原創電影音樂（周莉婷、CMgroovy、馮穎琪），打破《麥兜》電影金馬獎提名紀錄，為香港動畫電影揭開新一頁。結果《世外》勇奪最佳動畫片，上屆金馬影后鍾雪瑩及角逐金馬影帝的柯煒林表現興奮，柯煒林更即拿着出手機拍下團隊獲獎一刻。

耗時七年製作，走到今天終捧走金馬獎，監製兼編劇Polly在頒獎台上感動表示：「謝謝金馬獎給了我們這麼重要的鼓勵，我們是來自香港的點五製作，這是我們第一部動畫長片。這七年，一切都是值得的！」台下Polly補充：「《世外》是一趟不可思議的旅程，給予我超乎想像的東西，我們會繼續努力。」

借動畫比喻人生 先畫好關鍵格

導演Tommy在台上致辭：「做人跟做動畫一樣，先把關鍵格做好，中間格就開開心心的填滿它，如果出錯了，修正就好。希望大家也可以好好的做自己的作品，也可以好好的過自己的人生。」Tommy奪獎後在台後感謝眾人：「非常感謝金馬獎，多謝參與過、相信過、支持過《世外》的朋友，你哋好正！」