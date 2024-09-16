金高銀短髮亮相多倫多影展 與盧相鉉合作新戲被大讚

曾演《鬼怪》、《破墓》的韓國青龍獎影后金高銀，一向以甜美、個性女人味風格而示人，近日她一改形象，剪了一頭超短髮，亮相《多倫多國際電影節》，與電影《大都市的愛情法》的拍檔盧相鉉，一起為電影宣傳。

《大都市的愛情法》的故事，講述兩位性格截然不同的人——不拘泥於他人看法的奔放女子在熙(金高銀飾)，和習慣在意他人評價的男生興洙(盧尚賢飾)之間的故事。電影受邀參加電影節特別展映單元，並於當地時間13日作全球首映，放映時獲得觀眾熱烈支持。