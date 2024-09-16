金高銀短髮亮相多倫多影展 與盧相鉉合作新戲被大讚

曾演《鬼怪》、《破墓》的韓國青龍獎影后金高銀，一向以甜美、個性女人味風格而示人，近日她一改形象，剪了一頭超短髮，亮相《多倫多國際電影節》，與電影《大都市的愛情法》的拍檔盧相鉉，一起為電影宣傳。
《大都市的愛情法》的故事，講述兩位性格截然不同的人——不拘泥於他人看法的奔放女子在熙(金高銀飾)，和習慣在意他人評價的男生興洙(盧尚賢飾)之間的故事。電影受邀參加電影節特別展映單元，並於當地時間13日作全球首映，放映時獲得觀眾熱烈支持。
在紅地氈上，演員的到臨和觀眾熱情互動，為現場增添不少氣氛，放映期間觀眾亦笑聲不斷，讚歎連連。不尋常的是放映期間觀眾掌聲雷動，影片結束後出現起立鼓掌的熱烈場面，顯示觀眾對影片的高度滿意和熱烈反響。
網民除了討論金高銀的髮型外，亦有討論盧相鉉否跟匹配金高銀，不少觀眾對兩人之間的化學作用表示讚賞，認為他們在戲中表現相得益彰。「真是一部很棒的電影！」、「主要演員都很出色，他們聰明、有趣、機智，並且很好地演繹了影片中的主題。」
亦有觀眾指，「這部電影深深提醒我們，嘗試與朋友分享，其實可以改變你的人。」、「故事改編朴相映的短篇小說《在熙》，導演李彥熙精湛的技藝，聚焦在兩位主角身上，這是一部精心製作如寶石般的電影。」