釗彤@Beanies推全新單曲《不是你的形狀》 歌名源自日劇造愛場面

唱作女團Beanies成員釗彤(Chiutung)，上星期推出今年的solo歌曲《不是你的形狀》，MV亦於日前上架。選擇在3月7日《ILUBeanies聯校Live》當日推出solo新歌，Chiutung透露是因為想在show day當日送上新作品給樂迷，她稱：「距離上一首solo歌曲《Say Nothing》已經係隔了五個月的時間，由完成咗上一首歌之後已經開始籌備呢一首歌，寫好Demo之後一直都未搵到一個適合嘅監製，直至到我遇到陳考威，所以，好想將呢首作品喺開show嘅時候可以唱畀大家聽。」

新歌《不是你的形狀》，作曲及填詞都是出自Chiutung，當她創作時是在寫一個愛情故事，關於兩個不同性格的人在一起，卻不想改變自己去迎合對方，所以都是選擇分手，而歌名方面，卻是受到2018年日劇《雙重幻想》(Double Fantasy)啟發，她笑說：「我好鍾意睇日劇，而呢套日劇裏面，當男女主角『做愛做的事』嘅時候，男主角同女主角講『你已經唔係我嘅形狀喇』，歌名係來自呢個幾得意嘅情節出現嘅。」曲風上面，Chiutung與監製陳考威溝通了很久，Chiutung表示：「到底要一個乜嘢嘅style，一直都好願意嘗試不同嘅風格，所以過：「巧合地，陳考威了解完我嘅聲音及性格後，佢建議我玩Pop Rock，佢一講我就已經好鍾意，可以玩一直好想彈嘅電結他。」