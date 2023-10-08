釗彤@ Beanies花6位數字積蓄出歌 赴日拍MV遇颱風

她表示《Say Nothing》曲風、MV選址、以及服飾等都跳出自己的comfort zone，多個成就解鎖，跟她過去的歌曲對比是180度大轉變。提到找來XTIE編曲監製，在錄音時XTIE引導她唱出了跟平時不一樣的聲音，她笑說：「《Say nothing》入面最高音嘅adlib部分竟然係我唱！我自己都估唔到！」

釗彤一直都是自資做歌，今年5月推出了《Party In Hell》後，《Say Nothing》是第二首，她透露這次用了近六位數字，已經花光了這段時期儲起的資金。提到當獨立音樂人的辛酸，釗彤認為十分值得，「一人分兼幾職，好多人都覺得我好傻，每日得好少時間瞓覺，但可以繼續創作同表演就係我最大的原動力。《Say nothing》呢首歌我想分享嘅都係關於身邊總有好多人說三道四，但我哋都要堅持自己信念，好多獨立歌手都係咁，用作品代替說話，只要堅持下去一定會有所得着。」

今次新歌MV於東京取景，除了是因為釗彤對東京有着情意結，同時亦是機綠巧恰，「好細個開始，東京已經係我夢寐以求想去嘅地方，我做Part time好辛苦儲錢就係為咗去一次東京旅行。自此之後我就一直迷戀東京呢個城巿，咁啱喺我籌備《Say nothing》MV嘅時候識咗導演Yuri，佢當時喺東京，我靈機一觸大膽咁提議去東京拍MV。因為這首歌的曲風對於我來說是一個新嘗試，不如連MV也跳出框框啦！」她在MV的造型以粉紅色及紫色為主，完全有別她個人風格，而且更在30多度穿起和服，她直言今次解鎖了很多新技能。