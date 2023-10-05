釜山電影節｜周潤發讚韓國創作自由度高 稱香港劇本受限制要經多個部門審批

周潤發與太太陳薈蓮一齊出席「第28屆釜山電影節」，他獲大會頒發「亞洲電影人獎」。發哥出席記招時提到捐錢、死訊等關於自己的傳聞，他不忘發揮搞笑本色，笑言自己每個月只得幾千蚊零用錢，又揚言可能有日跑步死。 發哥在記者會上大部份時間以廣東話發言，他表示很開心獲得大會頒發獎項，亦很高興得到韓國觀眾的支持。他更大讚釜山環境很美，食物很合胃口，「自己都跑咗兩次」。提到宋康昊頒獎給他，發哥笑言跟他雞同鴨講，自己又不懂韓文，「我冇同佢傾呀，佢同我講韓國話，我唔識聽，大家攬下互相賞識下咁囉！唔知佢係咪鬧鬼我呢？」

自爆每月得幾千蚊 提到外界一度盛傳他患重病，甚至死亡，發哥表示沒有太在意。他又拿死訊傳聞開玩笑，透露11月會在香港參加馬拉松賽事，會在釜山練跑10公里，「睇下之後會唔會跑死我，跑死咗就唔使再寫(假新聞)。」有傳他把全副身家捐出，他笑說︰「唔係我捐，係我太太捐，其實我唔想捐，我賺錢好辛苦！每個月得幾千蚊使，所以我唔知捐咗幾多。反正算啦，我嚟到呢個世界係乜都冇，我死都帶唔走，都係身外物，有咩人需要就攞去。」他透露平日只要吃兩碗飯便可以，不會花太多錢，並謂︰「我使得最多係啲爛鬼鏡頭，但都唔係好貴，因為係舊鏡唔值錢。」期間更大談自己喜愛的攝影鏡頭。

讚韓國創作自由度大 發哥在記者會上提到韓國電影，他說︰「韓國好睇就係題材好廣闊，(嘆了一口氣)可能韓國政府支持，同佢哋自由度好大！有好多題材好驚訝，佢哋夠膽拍呢啲，有無限想像力、創作力都好犀利！好睇呀！好開心！」其後他被問到香港電影現狀，他就以英文回應，稱香港的劇本有很多限制，需要經過大陸不同部門審批，對電影製作人來說很困難，但大家都一直盡力做到最好，拍出香港精神的電影。