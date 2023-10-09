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娛樂
2023-10-09 10:54:54

釜山電影節｜柳承龍封視帝宋慧喬失落視后 《MOVING超異能族》掃走6獎成大贏家

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柳承龍憑《MOVING異能》奪封今屆釜山電影節視帝。

柳承龍憑《MOVING超異能族》奪封今屆釜山電影節視帝。(截圖)

「第28屆釜山電影節昨晚頒發「亞洲內容獎&全球串流作品獎」(ACA & Global OTT Awards)，大熱韓劇《MOVING超異能族》柳承龍奪得最佳男演員獎，擊敗同是Disney+的日劇《噬亡村》柳樂優彌、Netflix《First Love初戀》佐藤健、騰訊視頻《漫長的季節》范偉等勁敵。同劇的李正河和高允貞分別獲最佳男女新人獎，此劇亦掃走最佳創意、編劇等共6個獎項成大贏家。至於視后則由印度女演員Karishma TANNA憑《驚爆獨家新聞》奪得，擊敗同組的《黑暗榮耀》宋慧喬。

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高允貞憑《Moving超異能族》人氣急升。 李正河為《Moving超異能族》角色增肥。 日本男星柳樂優彌憑《噬亡村》奪得亞洲卓越大獎 李正河憑《MOVING超異能族》奪男新人獎。 《MOVING超異能族》姜草奪最佳編劇獎。

李正河高允貞奪男女新人

已舉辦了五屆的「亞洲內容獎」，今年易名為「亞洲內容大獎及全球串流作品獎」，柳承龍在《MOVING》飾演擁有再生能力的「九龍浦」，他領獎時回憶道：「《MOVING》最辛苦的戲份是在釜山一代，帶著流血的特殊裝扮拍攝的，可以在釜山以乾淨的模樣獲得這麼大的獎，我覺得很光榮。」他感謝Disney+製作又半說笑指獲得編劇獎的姜草，令他忽發奇想，覺得網漫也許有可能得到諾貝爾文學獎。「對我來說，每位將不可能變成可能的《MOVING》工作人員，才是真正的超能力者。」在劇中演其女兒的高允貞未能親自領取女新人獎，由奪得男新人獎李正河代領，他致謝時表示很緊張但非常幸福，「對於現在看著我的模樣而流淚的父母，我會不辜負他們的淚水，當個好的人、好兒子。」

柳樂優彌奪亞洲卓越大獎

失落視帝的柳樂優彌憑《噬亡村》奪得亞洲卓越大獎。柳樂優彌在致謝時表示，「獲這大獎感到光榮，這一刻是我近來最緊張的瞬間。現正拍攝《噬亡村》第2季，這獎項帶給我力量回去繼續工作，希望與工作人員一起分享這份榮譽。」

釜山電影節「「亞洲內容大獎及全球串流作品獎」」部分得獎名單

最佳創意：《MOVING超異能族》

最佳OTT原創影集：《弱美男英雄Class 1

最佳亞洲戲劇：《驚爆獨家新聞》

最佳男演員：柳承龍《MOVING超異能族》

最佳女演員：Karishma TANNA《驚爆獨家新聞》

最佳男配角：薛仕凌 《台灣犯罪故事》

最佳女配角：林知衍《黑暗榮耀》

最佳男新人：李正河《MOVING超異能族》

最佳女新人：高允貞《MOVING超異能族》

最佳導演：辛爽《漫長的季節》

最佳編劇：姜草《MOVING超異能族》

最佳實境／綜藝節目：《越來越美麗》（LET'S FEAST VIETNAM

《體能之巔：百人大挑戰》

最佳技術：《MOVING超異能族》

亞洲卓越大獎：柳樂優彌《噬亡村》

人氣獎：

文俊輝（SEVENTEEN）《獨家童話》

陳姸霏《人選之人—造浪者》

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