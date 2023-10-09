釜山電影節｜柳承龍封視帝宋慧喬失落視后 《MOVING超異能族》掃走6獎成大贏家

「第28屆釜山電影節」昨晚頒發「亞洲內容獎&全球串流作品獎」(ACA & Global OTT Awards)，大熱韓劇《MOVING超異能族》柳承龍奪得最佳男演員獎，擊敗同是Disney+的日劇《噬亡村》柳樂優彌、Netflix《First Love初戀》佐藤健、騰訊視頻《漫長的季節》范偉等勁敵。同劇的李正河和高允貞分別獲最佳男女新人獎，此劇亦掃走最佳創意、編劇等共6個獎項成大贏家。至於視后則由印度女演員Karishma TANNA憑《驚爆獨家新聞》奪得，擊敗同組的《黑暗榮耀》宋慧喬。

李正河高允貞奪男女新人

已舉辦了五屆的「亞洲內容獎」，今年易名為「亞洲內容大獎及全球串流作品獎」，柳承龍在《MOVING》飾演擁有再生能力的「九龍浦」，他領獎時回憶道：「《MOVING》最辛苦的戲份是在釜山一代，帶著流血的特殊裝扮拍攝的，可以在釜山以乾淨的模樣獲得這麼大的獎，我覺得很光榮。」他感謝Disney+製作又半說笑指獲得編劇獎的姜草，令他忽發奇想，覺得網漫也許有可能得到諾貝爾文學獎。「對我來說，每位將不可能變成可能的《MOVING》工作人員，才是真正的超能力者。」在劇中演其女兒的高允貞未能親自領取女新人獎，由奪得男新人獎李正河代領，他致謝時表示很緊張但非常幸福，「對於現在看著我的模樣而流淚的父母，我會不辜負他們的淚水，當個好的人、好兒子。」

柳樂優彌 奪亞洲卓越大獎

失落視帝的柳樂優彌憑《噬亡村》奪得亞洲卓越大獎。柳樂優彌在致謝時表示，「獲這大獎感到光榮，這一刻是我近來最緊張的瞬間。現正拍攝《噬亡村》第2季，這獎項帶給我力量回去繼續工作，希望與工作人員一起分享這份榮譽。」