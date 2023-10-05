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娛樂
2023-10-05 21:37:18

釜山電影節｜首度開腔回應漏稅風波 范冰冰：停下沉澱非壞事

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導演韓帥(白衫)稱，李珠英飾演「綠髮女子」，在運毒過程中使范冰冰陷入危險。

由內地女星范冰冰主演的《綠夜》，以香港為製作產地，但大部份的工作人員及卻是來自韓國，主要拍攝地亦在首爾與仁川。今日范冰冰與片中韓國女演員李珠英及導演韓帥，一起出席《釜山電影節》的Gala Presentation單元。

此片是范冰冰漏稅風波後，首度復出之作，因而備受關注。席上傳媒問她經歷數年空白期，再次拍片有甚麼感受，范冰冰說，「就像人生周期一樣，每個人都會經歷故事和起伏，這並不一定是壞事，反而可以借此積累素材。」她又稱，「這幾年的經歷，有足夠時間讓她沉澱下來，靜下心梳理思緒，用全新視角審視不同的人生和故事，遇見了很多人，激發出對待人生的新能量。」

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范冰冰稱，讚同李珠英所說，演員在拍戲過程中，形成某種密契。

范冰冰在《綠夜》中飾演的靜霞一角，一位長期被丈夫暴力對待的女子，直到遇到綠髮女子(李珠英)才找到自我的人物。這個角色與她之前所演角色，完全截然不同，故事非常破格。對於為何接拍此片，她說，「導演提議我演靜霞時，我非常吃驚的，決定這次演出並不容易，但是這部電影的主題和劇本，讓人非常感動。」

 

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范冰冰入鄉隨俗，模仿韓星俾心心。

演員間密契 衝破語言界限

范冰冰、李珠英雖然國籍、語言、文化和性格都不同，但很快產生默契。李珠英說：「演員之間即使不多說話，也有心靈相通的部份，只有那時演員們就會彼此靠近，相信我和范冰冰之間，已經形成了某種默契。」

范冰冰又指，她和李珠英在戲中飾演的角色，可以說是拯救女性的女性，「我認為有時候只有女性，才能真正幫助、理解和了解女性。在疫情期間進行外景拍攝的時，我就像被遺棄在孤島，最終我們女性靠團結克服了種種困難。」

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數年沒有拍戲的她，未知演技有否進展。

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