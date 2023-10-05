釜山電影節｜首度開腔回應漏稅風波 范冰冰：停下沉澱非壞事

由內地女星范冰冰主演的《綠夜》，以香港為製作產地，但大部份的工作人員及卻是來自韓國，主要拍攝地亦在首爾與仁川。今日范冰冰與片中韓國女演員李珠英及導演韓帥，一起出席《釜山電影節》的Gala Presentation單元。

此片是范冰冰漏稅風波後，首度復出之作，因而備受關注。席上傳媒問她經歷數年空白期，再次拍片有甚麼感受，范冰冰說，「就像人生周期一樣，每個人都會經歷故事和起伏，這並不一定是壞事，反而可以借此積累素材。」她又稱，「這幾年的經歷，有足夠時間讓她沉澱下來，靜下心梳理思緒，用全新視角審視不同的人生和故事，遇見了很多人，激發出對待人生的新能量。」