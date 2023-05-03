銀河守護隊3｜外媒激讚五大看點 揭火箭浣熊身世或有人離隊

由鬼才導演占士根(James Gunn)領軍的Marvel電影宇宙(MCU）第五階段第二炮《銀河守護隊3》(GUARDIANS OF THE GALAXY VOL.3, GOTG Vol3)今日在香港公映，銀河守護隊全員歸隊作出迎接終極一戰。最終章繼續由上兩集導演占士根執導及編劇，他日前在他日前在社交平台分享在片場齊人的最後一張合照，並曾在專訪中就透露今集將有重要成員離開守護隊。外媒口碑普遍激讚抵死過癮、娛樂性豐富又令人看得心痛的完美終局，不但是GOTG系列中最佳，更有指是自《復仇者聯盟4：終局之戰》後最佳的Marvel電影。

電影五大看點值得留意 1.火箭浣熊極秘身世 引發滅團危機 銀河守護隊其中一個最重要團員火箭浣熊Rocket (畢列谷巴 Bradley Cooper 聲演)，從首集登場從未透露的身世謎團，以及牠和朋友仔的故事，今集將會逐一揭開Rocket到底發生過什麼事，從預告所見，牠疑似慘被本集強敵至高進化者 (High Evolutionary) 改造，由得意動物變成戰鬥專家。為了Rocket，義氣爆燈的銀河守護隊如何和實力超班的至高進化者硬碰？ 2. 生死一戰 有角色再現身 銀河守護隊隊友互窒固然抵死過癮，永不放棄隊友更是全隊的精神所在。今次面對的生死最後一戰，拍住上克服難關，能否完完整整離場？飾演嘉魔娜的素兒莎丹娜表示：「絕對是一次過癮又感動的過山車之旅，你將會經歷情感起伏和衝擊，也會突然被連場動作場面震撼。」而飾演達拉斯Drax的戴夫巴蒂斯塔(Dave Bautista)更透露：「你將有機會見到一些角色在最後一集再次出現，相信觀眾會十分驚喜！」

3. 星爵與嘉魔娜驚喜重遇 與 獵布拉 玩三角戀？ 星爵Peter Quill (基斯柏特 Chris Pratt)與嘉魔娜Gamora (素兒莎丹娜 Zoe Saldana)時而鬥氣時而浪漫，深得觀眾歡心的銀河情侶，可惜兩人於《復仇者聯盟3：無限之戰》中永別，嘉魔娜被養父魁隆丟下懸崖，星爵傷痛欲絕。兩人在今集重遇，不過這位嘉魔娜卻是來自不同時間線，對星爵沒特別感情，另一方面，有粉絲認為星爵與獵布拉Nebula(凱倫吉蘭 Karen Gillan) 更像一對共過患難的男女，會否為一對銀河情侶帶來暗湧？ 另一方面， 證實了螳螂女曼迪斯Mantis (寶姬曼迪夫Pom Klementieff)為星爵同父異母妹妹，她跟德拉斯的曖昧關係能否進一步發展？

4. 全新無敵級奸角 引爆宇宙超強戰 今集兩大新角：科學家至高進化者聲稱要改造低等生物，迫使其進化，用不同生物種進行實驗，預告片中見到火箭浣熊BB被鎖在不明裝置上，牠也曾是受害者之一？至高進化者並非一般瘋狂科學家，他以創造完美社會為自己的神聖任務。 另一首次於MCU出現的漫畫角色亞當術士(Adam Warlock)，是守榮星 (The Sovereign) 女祭司長艾莎 (Ayesha) 的兒子，上一集她屢次慘敗給銀河守護隊，懷恨在心，不惜一切打造比全族更厲害的最強人造戰士亞當，誓要殲滅星爵等人。亞當術士擁有滅世力量，集合不同超強能力於一身，在原著漫畫中是守護隊成員，如此強勁的改造人，也許與至高進化者有關？