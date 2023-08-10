銀行動態｜Gigi炎明熹開中銀理財TrendyToo戶口 申請人生第一張信用卡

中銀香港(2388)去年推出年輕品牌「理財TrendyToo」，將理財概念融入年輕客戶生活，適逢本月是新一批大專院校學生入學日子，將成為大學生的炎明熹(Gigi)成為該理財戶口客戶。
自覺大個女 為入大學準備
日前Gigi專誠到中銀香港開設首個銀行帳戶，並下載及使用該行手機銀行應用程式。Gigi透露今次是成年後開設的首個銀行帳戶，同時成功申請人生中第一張信用卡，「準備文件來開設戶口時，忽然有點莫名其妙的緊張，整件事充滿儀式感，感覺自己終於是成年人，真的大個女了！」Gigi表示家人從小有灌輸理財概念，以儲錢為主，現在有了個人帳戶，可輕鬆瀏覽及管理財富，反而在花錢上更謹慎，應使則使。她又指會多加留意銀行服務優惠及信用卡著數，務求在花錢同時，也有「賺錢」的感覺，甚有做新一代慳妹潛質呢！
即將成為大學生的Gigi，修讀夢想的理工大學時裝及紡織學院時裝(榮譽)文學士組合課程，對此她既興奮又期待，一早已準備好文件及拍攝學生相，準備入學註冊時使用，「如果工作檔期許可，我也很想參加O Camp，希望結識新朋友，拓寬自己的眼界，同時也可跟同學們交流理財心得。」
為了將自主理財概念帶進校園，中銀香港除透過線上方式向同學們發送理財攻略，今年亦與本地多間大學學會合作，於不同院校進行推介理財分享會，以輕鬆、互動遊戲加入理財知識，讓理財成為大專生的技能之一；暑假及開學季亦推出大專生專屬優惠，吸引大專生們及早開始理財，裝備自己。
有機會獲最多3600元優惠
本地大學及專上院校全日制學生，成功開立該行「智盈理財」或「自在理財」，並同時完成指定理財服務，即有機會獲《TrendyToo SPLASH!》水上音樂會門票，及有機會獲最多3,600元優惠。其中更包括豁免在學期間及畢業後首3年「綜合理財總值」要求；額外迎新獎賞最多50元；中銀Chill Card最多600元現金回贈，或申請以下信用卡及符合手機簽帳，可獲最多300元現金回贈等。
- 中銀科大白金卡
- 中銀樹仁大學信用卡
- 中銀香港都會大學雙幣白金卡
- 大灣區青年卡
此外，亦有BoC Pay獎賞，大專生專屬優惠獎賞達100元電子優惠券；「推薦親友」則可享高達2,850元現金回贈。
9月參與《TrendyToo SPLASH!》演出
除了成為大學生，Gigi亦即將於今年年底舉行首個個人演唱會，而9月9日則會先參與由中銀香港「理財Trendy Too 」火熱呈獻、於海洋公園水上樂園舉行的《TrendyToo SPLASH!》全港首個大型跨感官水上音樂會，對此她表示：「我在《TrendyToo SPLASH!》中會為大家帶來更多輕快的歌曲，打造一個High爆的Party Night！」
想跟Gigi一起做個最Trendy的學生，記得由即日起至10月31日，大學及專上院校全日制學生全新開立中銀香港「智盈理財」或「自在理財」，不但可享高達3,600元的優惠；於8月19日或之前完成指定任務，更有機會獲得《TrendyToo SPLASH!》跨感官水上音樂會門票4張，欣賞Gigi、Lolly Talk、 《全民造星V》型男鼓手雷濠權（Jason）以及「做工佬」梁瑋城（Ritchie）等偶像演出！