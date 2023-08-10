銀行動態｜Gigi炎明熹開中銀理財TrendyToo戶口 申請人生第一張信用卡

中銀香港(2388)去年推出年輕品牌「理財TrendyToo」，將理財概念融入年輕客戶生活，適逢本月是新一批大專院校學生入學日子，將成為大學生的炎明熹(Gigi)成為該理財戶口客戶。

自覺大個女 為入大學準備

日前Gigi專誠到中銀香港開設首個銀行帳戶，並下載及使用該行手機銀行應用程式。Gigi透露今次是成年後開設的首個銀行帳戶，同時成功申請人生中第一張信用卡，「準備文件來開設戶口時，忽然有點莫名其妙的緊張，整件事充滿儀式感，感覺自己終於是成年人，真的大個女了！」Gigi表示家人從小有灌輸理財概念，以儲錢為主，現在有了個人帳戶，可輕鬆瀏覽及管理財富，反而在花錢上更謹慎，應使則使。她又指會多加留意銀行服務優惠及信用卡著數，務求在花錢同時，也有「賺錢」的感覺，甚有做新一代慳妹潛質呢！

即將成為大學生的Gigi，修讀夢想的理工大學時裝及紡織學院時裝(榮譽)文學士組合課程，對此她既興奮又期待，一早已準備好文件及拍攝學生相，準備入學註冊時使用，「如果工作檔期許可，我也很想參加O Camp，希望結識新朋友，拓寬自己的眼界，同時也可跟同學們交流理財心得。」

為了將自主理財概念帶進校園，中銀香港除透過線上方式向同學們發送理財攻略，今年亦與本地多間大學學會合作，於不同院校進行推介理財分享會，以輕鬆、互動遊戲加入理財知識，讓理財成為大專生的技能之一；暑假及開學季亦推出大專生專屬優惠，吸引大專生們及早開始理財，裝備自己。