鋪鋪 Poker｜楊千嬅陪仔仔去學校面試 外籍考官當面google藝人資料

楊千嬅一連兩集現身J2台節目 《 鋪鋪Poker》，昨日播出的一集，話題講到千嬅老公丁子高身上，他在圈中素有「遊戲大王」之稱，陳欣茵就問到會不會同老公同枱玩poker，千嬅斬釘截鐵話不會︰「係就真係大鑊，會變成「倫理」問題，真係大件事個啲，佢（丁子高）一係話『做咩呀，你仲去』或者『你唔係呀，你大我呀』。」絕對是一個兩難局面，身旁的師兄似乎感同身受，語重心長回了句︰「我完全諗到個畫面。」

接住千嬅又講到幫囝囝報學校的逸事，面試當日被外籍面試考官用google搜尋自己，她笑住話︰「我見到佢喺我面前google我，因為佢副眼鏡反光睇到。跟住即刻針對我問『你可以俾到幾多時間，陪小朋友學習』，我就答係可以隨時隨地，因為佢（囝囝）係我first priority（首選）。」最後兒子成功入讀。

囝囝聽 《河童》 學中文

千嬅鍾意用星座來相人，她說︰「可以大概知一個人性格，當然人人都會有唔同。我個仔雙子座，會有自己邏輯，唔會講阿媽唔啱聽，有機會俾媽咪問反嘅嘢。而家小朋友個個都係咁，佢算低壇數，（囝囝）都係搵食啫。」千嬅又爆囝囝最叻在自己同老公面前扮細路，她笑說︰「點樣識穿？因為見到佢同其他小朋友玩嘅時候，啲樣唔係平時嗰啲樣。當你發現小朋友喺爸爸媽媽面前質低自己扮細路，就知道佢已經唔係細路。」千嬅同時又發現兒子另一秘密，就是聽自己的舊歌︰「聽到佢喺房聽我首舊歌《河童》（2001年作品），佢話學中文喎。唔知點解佢識聽。」

千嬅於上集提過囝囝喜歡扮鬼扮馬，更遺傳父母鍾意唱歌的特質，她說︰「佢好鍾意唱歌，仲睇晒《聲夢傳奇2》識晒啲學員名，所以佢識Eric Kwok（《聲夢2》導師之一）。佢叫我問下點樣參加。我話你唔好言之過早，10歲咋。佢唔知以為係玩game，唔明個樣嘢，唔明個壓力喺邊度。」另外，打從做女開始，鮮有下廚的千嬅，近年已榮任為廚娘，雖然未至於出色，至少識煮。原因是老公喜歡食之外，更會評頭品足，但更多的是想可以親手煮餸給兒子吃。