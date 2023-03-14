鋪鋪 Poker｜47歲杜如風承認9年冇拖拍 最新擇偶條件：眼耳口鼻齊全

杜如風主持嘅J2台旅遊節目《解風東京》正熱播，一連15集與觀眾暢遊東京介紹至潮景點。日前，杜如風與糖妹（黃山怡）擔任由郭偉亮（Eric Kwok）、劉浩龍、陳欣茵和陳若思主持嘅J2節目《鋪鋪 Poker》嘉賓，與相識逾20年嘅郭偉亮及劉浩龍對答甚有火花。

網民對《解風東京》有讚有彈

郭偉亮喺節目一開始就以「倫仔」稱呼杜如風，大爆佢15年前無責任感、淨係顧住玩、從來唔守時：「約佢今日可能第二日先到，好離譜」；不過，現時嘅杜如風已經改變。杜如風解釋自己已經幾年無遲到：「係喺我開始冇乜嘢做嘅時候，覺得自己係咪應該做返好啲個人呢，而家我有早到㗎。」又分享指，「倫仔」係佢花名，原因係佢英文名叫 Helen，即係海倫個倫，所以就有呢個名出現，同時表示自己今次減咗 20 磅去拍攝。

《解風東京》已播出第6集，網民對於節目有讚有彈，部分觀眾大讚節目好睇：「其實幾好睇，唔似其他係咁一味搵平野去打卡tourism，佢係真係好chill咁travel」、「好中意睇佢洗錢」、「佢講嘢把聲同個節奏幾好笑」、「肥左好多，但杜如風做日本旅遊節目真心好好睇」等等。不過，都有網民表示杜如風全盛時期已過，2007年嘅《流行東京》好睇好多：「以前睇佢喺now做風行全世界好好笑，依家老態又殘」、「佢講嘢衰到都唔知係懶音定係黐脷筋」、「完全唔明點解仲會搵佢拍」、「已經過氣」、「以前流行東京其實拍得幾好，拍嘅風格有feel好多」等等。