鋼之鍊金術師｜山田涼介增肌33磅 分飾兩角演最大敵人

日團Hey! Say! JUMP主將山田涼介，一直以鄰家男孩形象發展，上月9日近來29歲生日，明年踏入「3」字頭的他發下豪語話：「希望能可愛到40歲！」山田涼介已經是上一代「金田一」，其另一代表作是真人版電影《鋼之鍊金術師》，趁該作完結篇分成兩集上映，山田涼介今次表現亦令觀眾眼前一亮。



《鋼之鍊金術師 完結篇 復仇者斯卡》已於5月底在日本上映，《鋼之鍊金術師 完結篇 最後的鍊成》緊接下星期五開畫，山田涼介在片中會分飾兩角，除了主角愛德華外，還扮演人造人生父「父親大人」年輕時的姿態，山田因此為角色練得一身肌肉，成功增肌33磅，讓觀眾帶來兩種感覺。



山田涼介身兼主角及自己的最大敵人，在同一場戲中對峙的情景也不少，他表示：「因為沒有可以對戲的演員，痛苦或是生氣的表情全都要我一個人演出，把想像力燃燒在這點上，也用到了不常使用那部份的腦容量。」為呈現出「父親大人」的氣場，山田涼介的確下了不少苦工。