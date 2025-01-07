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娛樂
2025-01-07 17:30:00

錢國偉遺作《熱血燃燒》終上映 志偉 嘉樂 阿Lo拉隊撐場

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志偉與兩位獎老嘉樂、阿Lo，一起出席《獎門人》監製錢國偉的遺作首映。

志偉與兩位獎老嘉樂、阿Lo，一起出席《獎門人》監製錢國偉的遺作首映。

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已故導演錢國偉執導的電影《熱血燃燒》，昨晚於銅鑼灣舉行首映禮，其太太陳宛蔚及囡囡Abby、曾志偉、錢嘉樂、林曉峰(阿Lo)、石修及兒子陳宇琛、黎諾懿及太太、林盛斌、周家蔚、「美味天使」林芊妤、孫慧雪、劉俐及陳蕊蕊等，均有到場支持。

陳宛蔚感動地表示，電影終於上映，特別感謝香港剪接師黃海：「多謝佢將呢啲片段剪得好流暢，因為佢(錢國偉)喺外地拍嗰陣遇到好多波折，最後未拍晒就要返嚟先，跟住佢就病咗。我自己都有睇過部戲，佢都有份客串㗎，呢個係黃海嘅心思，我睇到都好感動。」陳宛蔚指，錢國偉還拍了一些網絡大電影，但能夠在院線上映，就是這套遺作《熱血燃燒》。

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一眾「美味天使」，均有出席恩師錢國偉的遺作首映。 張文傑稱，戲內有一場由天台飛落二樓的場口，拍得非常辛苦，但出來效果令人看得熱血沸騰。 黎芷珊亦有出席活動，與錢國偉太太及囡囡Abby合照。

電影由陳小春、謝天華、朱永棠及林曉峰這個經典「古惑仔」組合參與演出，更是跳唱男團風火海「重現」大銀幕之作。林曉峰說：「風火海近年不時合體登台，不過近年首次一齊拍電影。」《熱血燃燒》故事講述4人飾演緝毒組隊員，為捉拿毒販身犯險境，當中不少打鬥及飛車場面，一眾演員都親自上陣。

林曉峰及張文傑受訪時，提到與錢導的相處點滴，張文傑說：「佢好好人，對我哋好好。」身旁的林曉峰即鬼馬地說：「係咩？我哋日日嗌交㗎喎。」隨後，他表示錢國偉當時還未完成拍攝已離世，幸得黃海協助完成電影並稱：「電影終於上映好高興，又能與眾多好友聚頭，因為大家都期待欣賞錢國偉的作品。」

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