錢國偉遺作《熱血燃燒》終上映 志偉 嘉樂 阿Lo拉隊撐場

已故導演錢國偉執導的電影《熱血燃燒》，昨晚於銅鑼灣舉行首映禮，其太太陳宛蔚及囡囡Abby、曾志偉、錢嘉樂、林曉峰(阿Lo)、石修及兒子陳宇琛、黎諾懿及太太、林盛斌、周家蔚、「美味天使」林芊妤、孫慧雪、劉俐及陳蕊蕊等，均有到場支持。

陳宛蔚感動地表示，電影終於上映，特別感謝香港剪接師黃海：「多謝佢將呢啲片段剪得好流暢，因為佢(錢國偉)喺外地拍嗰陣遇到好多波折，最後未拍晒就要返嚟先，跟住佢就病咗。我自己都有睇過部戲，佢都有份客串㗎，呢個係黃海嘅心思，我睇到都好感動。」陳宛蔚指，錢國偉還拍了一些網絡大電影，但能夠在院線上映，就是這套遺作《熱血燃燒》。