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娛樂
2023-09-18 16:30:06

錢國偉遺作《熱血燃燒》雲集古惑仔陳小春、謝天華、林曉峰、朱永棠 獨欠鄭伊健

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錢國偉遺作《熱血燃燒》雲集古惑仔陳小春、謝天華、林曉峰、朱永棠

錢國偉遺作《熱血燃燒》雲集古惑仔陳小春、謝天華、林曉峰、朱永棠

內地觀眾對港片《古惑仔》相當喜愛，不少內地人對香港印象是「香港是不是有很多古惑仔，每天在打架？」，足證香港電影深入民心。而幾名古惑仔電影主角陳小春、謝天華同林曉峰，多年來喺內地都相當吃得開。再拍《古惑仔》未必合適內地尺度，但雲集人腳都可以開新戲懷吓舊，錢國偉遺作《熱血燃燒》快將上映，未知能否滿足觀眾口味。

錢國偉遺作《熱血燃燒》片名，源自《古惑仔2之猛龍過江》片尾曲 錢國偉遺作《熱血燃燒》片名，源自《古惑仔2之猛龍過江》片尾曲 錢國偉遺作《熱血燃燒》由陳小春、謝天華、朱永棠及林曉峰主演

早喺2017年，《熱血燃燒》於北京舉行發佈會，當時電影以《孤戰》為名，宣布由陳小春、謝天華、林曉峰以及多年冇見嘅朱永棠主演，而導演係同幾名相當老友的錢國偉（Wilson）。到2018年3月，《孤戰》喺泰國開鏡，不過套戲拍好之後，因為多番原因，上映檔期一改再改。最大原因當然同疫情有關。直至2021年，《孤戰》改名做《熱血燃燒》，即與《古惑仔》其中一首主題曲同名。去年4月《熱血燃燒》公布過於6月內地上映，但後來以「疫情反覆」等原因改期。今年7月，《熱血燃燒》再確認今年12月底喺內地公映。

古惑仔系列，是香港電影經典，令陳小春、林曉峰、謝天華爆紅多年 古惑仔系列，是香港電影經典，令陳小春、林曉峰、謝天華爆紅多年 古惑仔系列，是香港電影經典，令陳小春、林曉峰、謝天華爆紅多年 古惑仔系列，是香港電影經典，令陳小春、林曉峰、謝天華爆紅多年 古惑仔系列，是香港電影經典，令陳小春、林曉峰、謝天華爆紅多年 古惑仔系列，是香港電影經典，令陳小春、林曉峰、謝天華爆紅多年 古惑仔系列，是香港電影經典，令陳小春、林曉峰、謝天華爆紅多年

另一原因相信係導演錢國偉健康問題，錢導演2019年時身體抱恙，到2020年10月因胰臟癌逝世。而《熱血燃燒》正正係Wilson嘅遺作。

唔可以作奸犯科，4名「古惑佬」化身警察，故事講述一支緝毒隊4名成員，在一次行動中被黑警洩露風聲而遇險，更有人犧牲。事後各人各行各路，但因為得知當年毒品大亨收買嘅黑警仲另有其人，於是再次合作為復仇而戰。

《熱血燃燒》卡士幾乎同《古惑仔》骨幹成員一樣，但缺少「浩南哥」鄭伊健。至於「古惑佬」當差……其實當年《古惑仔》星馬賣埠版，都加插劇情講陳浩南原來係卧底。咁睇的話，《熱血燃燒》成件事觀感當堂fit晒。

原文刊登於 電影LOL

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