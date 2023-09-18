錢國偉遺作《熱血燃燒》雲集古惑仔陳小春、謝天華、林曉峰、朱永棠 獨欠鄭伊健

內地觀眾對港片《古惑仔》相當喜愛，不少內地人對香港印象是「香港是不是有很多古惑仔，每天在打架？」，足證香港電影深入民心。而幾名古惑仔電影主角陳小春、謝天華同林曉峰，多年來喺內地都相當吃得開。再拍《古惑仔》未必合適內地尺度，但雲集人腳都可以開新戲懷吓舊，錢國偉遺作《熱血燃燒》快將上映，未知能否滿足觀眾口味。

早喺2017年，《熱血燃燒》於北京舉行發佈會，當時電影以《孤戰》為名，宣布由陳小春、謝天華、林曉峰以及多年冇見嘅朱永棠主演，而導演係同幾名相當老友的錢國偉（Wilson）。到2018年3月，《孤戰》喺泰國開鏡，不過套戲拍好之後，因為多番原因，上映檔期一改再改。最大原因當然同疫情有關。直至2021年，《孤戰》改名做《熱血燃燒》，即與《古惑仔》其中一首主題曲同名。去年4月《熱血燃燒》公布過於6月內地上映，但後來以「疫情反覆」等原因改期。今年7月，《熱血燃燒》再確認今年12月底喺內地公映。