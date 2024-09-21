錢小豪再回應暴瘦患癌傳聞　隔空感謝同學黃秋生問候

錢小豪在台灣與「零死角女神」林岱縈，20日共同擔任紅心字會「弱勢家庭營養餐費暨生活扶助」公益大使，先前傳出暴瘦、罹癌的錢小豪出席記者會也正面回應健康問題，坦言身體有拍戲的舊傷、青光眼等狀況。
有拍戲的舊傷、青光眼等狀況
身高173厘米的錢小豪，透露因為激瘦主因是得過兩次新冠肺炎，在上海住隔離酒店時因食物不合胃口吃得比較少，從此食量就變小了，體重暴瘦20公斤，最瘦曾經降到61公斤。
三個月前才剛檢查完身體：「我3個月前去做了心臟、肺部、腸、胃等檢查，都沒事。」對於先前傳出的罹癌傳言，他表示是因為頭上有兩個黑斑，因此剃髮化驗，光頭造型讓人誤傳「有癌症、化療」，但他說，「抽出來驗沒事，很普通。」
每兩年做一次全身檢查
所幸健康檢查一切是虛驚一場身體沒問題，只是身體還是有些小毛病，包含青光眼、拍戲的舊傷等，他開玩笑說：「我有一個特異功能，後天下雨我也會知道！」他表示現在每兩年做一次全身檢查，也都很健康，搞笑說：「我現在是精神有問題。」
小學同學黃秋生當時看到他暴瘦照也留言關心，呼喊他的本名：「嘉華兄弟，可能你看不到我的祝福，但是希望你一切安好，身體健康。猶記當年練拳時日，氣吞萬里如虎。保重！」對此，錢小豪回應說：「我跟秋生很熟，常常開玩笑，我也馬上聯絡他，告知他，我很好！」
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