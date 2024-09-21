錢小豪再回應暴瘦患癌傳聞　隔空感謝同學黃秋生問候

錢小豪在台灣與「零死角女神」林岱縈，20日共同擔任紅心字會「弱勢家庭營養餐費暨生活扶助」公益大使，先前傳出暴瘦、罹癌的錢小豪出席記者會也正面回應健康問題，坦言身體有拍戲的舊傷、青光眼等狀況。

有拍戲的舊傷、青光眼等狀況

身高173厘米的錢小豪，透露因為激瘦主因是得過兩次新冠肺炎，在上海住隔離酒店時因食物不合胃口吃得比較少，從此食量就變小了，體重暴瘦20公斤，最瘦曾經降到61公斤。

三個月前才剛檢查完身體：「我3個月前去做了心臟、肺部、腸、胃等檢查，都沒事。」對於先前傳出的罹癌傳言，他表示是因為頭上有兩個黑斑，因此剃髮化驗，光頭造型讓人誤傳「有癌症、化療」，但他說，「抽出來驗沒事，很普通。」