錢慧儀離婚 | 1981年港姐是非多 為件泳衣篤灰 冠軍因虛報年齡被DQ

1981年港姐亞軍錢慧儀離婚成為新聞，適值今屆港姐剛剛舉行完決賽。翻查資料，原來錢慧儀嗰屆港姐搞出相當多風風雨雨，今屆傳出張光怡同許子萱當眾嗌交嘅傳聞，對比之下真係濕濕碎。

當年只有17歲嘅錢慧儀，因為拍過快餐店廣告而成為大熱門。另一位熱門就係參加過美國華埠選美、專程返港參選嘅羅佩芝，據聞佢係截止前15分鐘先交表。

羅佩芝「篤灰」錢慧儀

錢慧儀同羅佩芝成為嗰屆港姐2大熱門，亦係新聞人物。先有傳錢慧儀態度甚為「霸氣」，然後再有周刊揭發，有佳麗打去報館踢爆錢慧儀受TVB「關照」，本來泳裝環節抽中著黑色，但係神奇地換到搶眼嘅桃紅色。據知，羅佩芝約咗5位佳麗傾偈，八到呢單料之後，有人建議不如打去報館「篤灰」。而新聞見報後，錢慧儀又著返黑色泳衣。

決賽當晚，頂頭大熱錢慧儀得到季軍，被指不滿賽果而黑面之外，更想放棄名銜，但被錢父掌摑阻止。而羅佩芝就以次熱人選贏得冠軍，當屆亞軍係勞錦嫦。

▼中間係冠軍勞錦嫦，（左二）亞軍錢慧儀及（右二）季軍狄寶娜摩亞

各自對傳媒單打

比賽完咗，是非仲未完。據當時報導，錢慧儀同羅佩芝各自對傳媒單打對方，成為茶餘飯後話題。後來更大鑊嘅係，有周刊收到美國讀者來信，指羅佩芝參加港姐前喺美國選美時已報稱23歲，同參加港姐時申報嘅22歲有出入。周刊更以「越活越年輕」為封面標題，極之哄動。

年齡以外，TVB亦向羅佩芝發律師信，要求佢解釋學歷。最終TVB決定禠奪羅佩芝后冠，該屆冠軍由勞錦嫦頂上，錢慧儀成為亞軍，季軍就由獲得「青春小姐」嘅混血佳麗狄寶娜摩亞補上。

羅佩芝「虛報」年齡

羅佩芝解釋，自己係1955年出生，參選時已經超過港姐25歲芳齡上限，但香港出世紙就寫咗1958年，佢冇深究之下就填咗個錯嘅年份。多年後羅佩芝再提到「虛報」事件，原來多年前移民美國時，羅佩芝媽媽被官員盤問9個仔女嘅生日，以證明全部係親生，羅媽媽講錯咗羅佩芝出生日期，令佢嘅美國證件亦跟住錯。

被DQ嘅羅佩芝一度重返TVB拍劇兼做過歌手，不過好快就返美國，開咗間美容院，又參與義工活動同教中文，歸於平淡。而錢慧儀就成為名媛，至於榮升冠軍嘅勞錦嫦，保持當年參選低調冇是非嘅作風，即使後來嫁俾「大班」鄭經翰，都甚少露面。

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載