鍾嘉欣一家布置聖誕樹破婚變傳聞　 網民：點解見唔到樣？

現年41歲的鍾嘉欣（Linda）與脊醫Jeremy結婚10年，夫婦育有3名子女，分別是長女梁愛晨（Kelly）、兒子梁志誠（Jared）及么女梁紫琳（Anika），一家五口在加拿大家居，而Linda近年不時回港拍劇和接工作，同事兼顧事業與家庭。

外人看來全家幸福滿滿，但前日（11月15日）「港媒曝鍾嘉欣在加拿大起訴丈夫」竟成為微博熱搜，內地網絡瘋傳Linda已向加拿大法院提出離婚訴訟，令「鍾嘉欣婚變」成為熱門話題。而Linda同日現身沙田出席活動時淡然地否認婚變，笑稱「唔使理」，又形容丈夫以家庭為重，大讚是「110分的老公」。