鍾嘉欣佛山站個唱獲父母撐場 大讚細女聲靚可繼承「衣砵」

鍾嘉欣(Linda)於佛山舉行的一連3場「Remember記得‧鍾嘉欣演唱會」，昨晚(1日)假嶺南明珠體育館圓滿落幕，3場爆滿。Linda父母及孺囡Anika專程從溫哥華到佛山捧場，別具意義。Linda大讚孺囡Anika有潛質，在3名子女中，最有機會繼承其表演的「衣砵」，「佢雖然最細個只有兩歲，但性格比較外向，把聲好大聲又清脆，唱歌應該會幾好聽，而且佢一聽到音樂及拍子聲就會跳舞，好有節拍感。」

《月亮代表我的心》解相思

佛山站演唱會個唱流程、舞台設計、服裝及燈光效果，跟廣州站截然不同，Linda以經典金曲《一顆不變的心》為個唱掀序幕，「有咗上次經驗，今次心態有啲唔同，亦都變得輕鬆咗，今次重點反而係點樣令個演唱會進步，睇番之前嘅片段、觀眾嘅反應，從而去調節，希望每場演出都畀到觀眾新鮮感，令觀眾覺得值得嚟睇，亦因為每場嘅變化，令自己有一份刺激感。」

佛山站保留「扔花球」，但加插「民選」歌曲環節，Linda表示：「扔花球環節，我同樣會親手寫上一個特別Message放喺花球，但今次我最難忘係民選歌曲環節，事先畀網民揀選喜歡嘅歌曲，然後我再去唱；仲有一個環節，係觀眾一齊唱《月亮代表我的心》，令我好感動，因為我而家住得比較遠，但仍然可以心連心，保持着呢種關係係好難得，當望見月亮時，不論身在何地，仍然好似連繫住咁，而呢首歌，亦係劇集《護花危情》一首好重要嘅歌，好代表到我嘅愛。」