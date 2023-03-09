鍾嘉欣兩度家中生B 首度公開浴缸產女過程

鍾嘉欣去年10月底在加拿大家中產下細女Anika，這亦是她第二次在家中分娩。她在社交平台寫下長文跟待產媽媽分享自己是如何迎接三位小朋友，並稱生小朋友並不可怕，並認為以最自然的分娩方法可以讓人回復真實的本性及信任上帝如何創造人的身體。

過去，嘉欣亦有拍片分享生大女Kelly及囝囝Jared的過程，但今次她拍片更加入大量珍貴片段，包括有她在浴缸生產及剪臍帶的片段。在片段首部份，見到嘉欣躺在床上影住肚皮唱歌，又會見到她在客廳中坐健身球及準備細女的衣物。其後她在片中分享見紅及出現震痛的情況，她對住鏡頭交代自己是如何開始準備迎接細女的來臨，她亦寫下為自己打氣的字句。