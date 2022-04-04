鍾嘉欣分享在家分娩經歷 用獨特姿勢誕下兒子

Linda表示自己本來對在家分娩一無所知，直至聽到大女Kelly同學的媽媽親身分享後，才萌生有此想法，更坦言在家產子比起在醫院更自然、更平穩安全又接近上帝的過程。

鍾嘉欣（Linda）於2015年與脊醫老公Jeremy結婚後，並育有5歲大女Kelly及3歲兒子 Jared。Linda早前拍片分享誕下大女Kelly時的痛苦經歷，形容為「像大西瓜要通過一個小洞」。日前，她再拍片分享在家分娩細仔Jared的過程。

經歷了16小時的宮縮 鐘嘉欣： 我睡着了

她透露在要誕下Jared當天，準備上床睡覺一刻突然感到宮縮，便立即打電話通知助產士，助產士拿了基本設備來到她家中，並叫她嘗試不同的分娩姿勢：「我記得我捉住淋浴門，又進入浴缸嘗試放鬆，但我的浴缸又不夠深每次都浮了起來，最後我用了狗姿勢，跪在地上，雙手放在地上四肢著地，這就是最舒服的姿勢，但你知道我發生什麼事了嗎？我睡着了！」

Linda解釋因已經歷了16小時的宮縮，因此累得睡著了，她續說：「當宮縮再開始時，我的助產士叫醒我叫我開始推，但可能我兒子的頭真的很大，比Kelly的頭還要大三分之一，所以你可以感受到一切，又是這麼的痛苦。最後Jared的頭有點出來了，他們叫我要撫摸他的頭部，他的整個身體出來後又叫我去接住他而不是任何人，我擁抱了他，我很震驚，因為他和Kelly很像雙胞胎！」

她坦言沒有後悔在家中分娩的決定：「我知道很多人說我很瘋癲，但我只想給我的孩子最好的，我覺得我很適合這個，所有事情都在我的家中發生，所以我覺得很舒服自在。」