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娛樂
2023-11-08 17:22:37

鍾嘉欣執屋準備全家來港過聖誕 盼明年可開演唱會賀入行廿周年

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鍾嘉欣今日(8日)到鑽石山出席活動。

鍾嘉欣今日到鑽石山為聖誕裝置拍攝宣傳照，與她拍照的小朋友要穿上滾軸溜冰鞋出入，嘉欣不時拉實小妹妹，擔憂她會跌倒，又引導小妹妹做出不同動作及表情，作為三位小朋友的母親，與小妹妹合作自然easy job

她表示今次此行只逗留4日，但覺得這4天過得很漫長，「要裝修、搬傢俬、洗床單、洗衫、洗晒所有嘢，因為月底我哋會全家返嚟，到時會留一個月，所以要整好晒，乾乾淨淨，真係好忙！」她稱早前屋企漏水，所以要裝修一下，花了6位數字。

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月底全家來港一個月

她表示暫時未計劃到時與家人來港要玩甚麼、吃甚麼，笑言自己也是「見步行步」。她說︰「我都係一落機，經理人話有個活動喎，咁我就去啦！」被問及有否計劃拍劇，一解粉絲思念之苦，她笑言：「一切隨緣，如果有合適嘅劇本，又配合到家庭生活都會考慮，希望粉絲唔需要等我太耐。」

雖然拍劇仍要靜待時機，但她表示有意計劃明年舉行音樂會，作為慶祝自己入行20周年。她稱細女唱歌幾有天份，聲音又響亮，若成事再看看三位小朋友會否希望一齊上台表演。

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未有空睇馬浚偉演出

適逢「哥哥」馬浚偉於本周五(10)開騷，作為妹妹的鍾嘉欣表示知道他有演出，但自己這次回港真的分身不暇，就算馬仔在鄰近位置彩排，也無法過去打氣，感到有點可惜。

 

鍾嘉欣表示要跟下潮流做出這個拍照手勢。

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