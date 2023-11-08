鍾嘉欣執屋準備全家來港過聖誕 盼明年可開演唱會賀入行廿周年

鍾嘉欣今日到鑽石山為聖誕裝置拍攝宣傳照，與她拍照的小朋友要穿上滾軸溜冰鞋出入，嘉欣不時拉實小妹妹，擔憂她會跌倒，又引導小妹妹做出不同動作及表情，作為三位小朋友的母親，與小妹妹合作自然easy job。

她表示今次此行只逗留4日，但覺得這4天過得很漫長，「要裝修、搬傢俬、洗床單、洗衫、洗晒所有嘢，因為月底我哋會全家返嚟，到時會留一個月，所以要整好晒，乾乾淨淨，真係好忙！」她稱早前屋企漏水，所以要裝修一下，花了6位數字。