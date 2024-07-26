鍾嘉欣宣布全面復出年底推新歌 最大夢想在港開個唱

下月將到廣州舉行演唱會的鍾嘉欣，日前出席保健品牌活動大開金口，甜美悅耳的歌聲成功俘虜場內觀眾，正好為個唱注下「強心針」！她還期望年底推出一首勵志新歌送給粉絲，作為自己入行20年的一個記念。
宣布全面復出的鍾嘉欣日前在活動上，除分享健康心得，又即場獻唱金曲，仿如預演演唱會般，令現場氣氛沸騰。嘉欣謙稱其實每次上台唱歌總略帶緊張，很感恩大會給她預演機會，令她早日感受舞台的張力。談到演唱會籌備進度，嘉欣笑言幸得老公和子女的支持，已準備得「八八九九」：「我成日同仔女喺屋企練歌，囡囡最鍾意我首《Love Love Love》及《最幸福的事》。」
以汪明荃為目標
嘉欣續說香港是其歌唱事業發源地，最大夢想還是在港開個唱。自2015年宣布結婚並移居加拿大，鍾嘉欣坦言心中一直牽掛着支持她的人，並表示最希望如汪明荃一樣，能夠透過演藝事業一直陪伴大家成長，用正能量打動人心。在今年入行廿載的特別日子， 她決定籌備推出一首勵志新歌送給粉絲，期望以歌曲灌輸正能量，讓大家走出黑暗。
提到健康保養，鍾嘉欣分享了她的凍齡秘訣，是每天吃早餐前先飲一杯暖水、檸檬水等清腸胃，近年又愛上焗桑拿，還有意在家中添置桑拿室，加上勤敷面膜，才養成白滑肌膚。嘉欣亦很注重小朋友健康，反而老公態度則較隨性，她表示：「仔女都好好動，囝囝愛玩冰球，我同老公夢想佢將來做冰球運動員；囡囡就喜歡網球，同老公一樣，佢已贏獎無數，反而我最冇運動底子。」