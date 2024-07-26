鍾嘉欣宣布全面復出年底推新歌 最大夢想在港開個唱

下月將到廣州舉行演唱會的鍾嘉欣，日前出席保健品牌活動大開金口，甜美悅耳的歌聲成功俘虜場內觀眾，正好為個唱注下「強心針」！她還期望年底推出一首勵志新歌送給粉絲，作為自己入行20年的一個記念。

宣布全面復出的鍾嘉欣日前在活動上，除分享健康心得，又即場獻唱金曲，仿如預演演唱會般，令現場氣氛沸騰。嘉欣謙稱其實每次上台唱歌總略帶緊張，很感恩大會給她預演機會，令她早日感受舞台的張力。談到演唱會籌備進度，嘉欣笑言幸得老公和子女的支持，已準備得「八八九九」：「我成日同仔女喺屋企練歌，囡囡最鍾意我首《Love Love Love》及《最幸福的事》。」