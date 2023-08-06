鍾嘉欣快閃回港出活動 感慨屋企地址成打卡熱點

鍾嘉欣昨日到杏花新城出席活動，更落場瞓身與現場小朋友挑戰忍者關卡！嘉欣笑指自己工作時難以放低媽媽身份：「頭先兩個小朋友鬥快搶波波嗰陣，佢哋好投入！自己不斷諗住要提佢哋玩還玩，要小心啲，慢慢嚟！爭啲就忘記咗呢個係比賽。但係見到佢哋可以透過遊戲不經不覺就可以出一身汗，玩得好開心之餘又可以將運動融入生活，多多鍛鍊身體，對小朋友嘅健康成長真係好好呀!」

被問到爸爸返工自己「一拖三」是否好辛苦，嘉欣即笑笑口甜到漏話：「唔會好辛苦，同先生都以小朋友行先，都會分工做家務，唔會我一個做晒，好似我返嚟做嘢時佢就會照顧小朋友。小朋友要同爸爸媽媽都相處多啲，唔可以剩係依賴一個。」