鍾嘉欣無懼素顏親民合照 網民大讚平反雙面人指控

鍾嘉欣（Linda）與脊醫Jeremy Leung於2015年結婚，先後誕下兩女一子，並喺加拿大定居，減少拍劇以專心照顧家庭。8月份，鍾嘉欣於廣州舉行《Remember『記得』・鍾嘉欣演唱會2024廣州站》，亦係佢事隔10年後再開演唱會，引起極大迴響，不過開完個唱之後，鍾嘉欣就急急腳返加拿大，其冒雨湊女行為惹起熱議。另外，又有網民分享與鍾嘉欣嘅合照，網民大讚素顏狀態下仍願意合照相當親民，亦間接為佢2022年被指係雙面人一事作出平反。
大讚鍾嘉欣保養得宜
有網民於8月底於小紅書上載鍾嘉欣於溫哥華冒雨獨自抱着女兒嘅照片，引起網民討論係咪嫌加拿大人工太貴，點解唔請工人，不過有唔少網民替鍾嘉欣講好說話，指身為一個媽媽，得閒嗰陣自己湊返仔女都無咩問題，更大讚鍾嘉欣能力強。
此外，近日又有網民分享與鍾嘉欣嘅合照，表示於工作時偶遇素顏嘅鍾嘉欣；照片中嘅鍾嘉欣戴上粉紅色Cap帽，素顏狀態下皮膚白滑，唔少網民都係帖文下留言表示羨慕，又大讚鍾嘉欣保養得宜，即使素顏都好靚女。
網民：偶像都有不想被打擾嘅時候
2022年，鍾嘉欣被指喺溫哥華服裝店拒絕與網民合照，當時該網民形容鍾嘉欣表現出一副好恐懼嘅樣子，感覺一啲都唔親民，直言和電視嘅形象唔同，鍾嘉欣因而被指係雙面人。有網民就喺帖文重提鍾嘉欣拒合照一事，詢問：「她私下不是不肯合照嗎？」該帖文樓主就回覆指鍾嘉欣當時好好人，更問佢唔化妝有無問題：「沒有呀，我問她，她說好，好隨和。」又指對方無要求唔可以於網上發布：「剩係話冇化妝，唔靚。」
其他網民均大讚鍾嘉欣親民，又提及自己過往曾巧遇鍾嘉欣嘅經歷：「其他明星，無化妝肯定唔理人，嘉欣BB仲問番你介唔介意，太羨慕了」、「之前偶遇過她素顏帶小孩，問她能不能拍也很nice說可以，感覺沒傳說中脾氣那麼差啊」等等，又指明白藝人有時唔想影相都好正常：「偶像都係人姐，都有不想被打擾嘅時候，我覺得拒絕都好正常姐」、「一看就是黑子造謠的，遇上不方便合照的時候，就說是耍大牌不合照」等等。
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈