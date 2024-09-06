鍾嘉欣無懼素顏親民合照 網民大讚平反雙面人指控

鍾嘉欣（Linda）與脊醫Jeremy Leung於2015年結婚，先後誕下兩女一子，並喺加拿大定居，減少拍劇以專心照顧家庭。8月份，鍾嘉欣於廣州舉行《Remember『記得』・鍾嘉欣演唱會2024廣州站》，亦係佢事隔10年後再開演唱會，引起極大迴響，不過開完個唱之後，鍾嘉欣就急急腳返加拿大，其冒雨湊女行為惹起熱議。另外，又有網民分享與鍾嘉欣嘅合照，網民大讚素顏狀態下仍願意合照相當親民，亦間接為佢2022年被指係雙面人一事作出平反。

大讚鍾嘉欣保養得宜

有網民於8月底於小紅書上載鍾嘉欣於溫哥華冒雨獨自抱着女兒嘅照片，引起網民討論係咪嫌加拿大人工太貴，點解唔請工人，不過有唔少網民替鍾嘉欣講好說話，指身為一個媽媽，得閒嗰陣自己湊返仔女都無咩問題，更大讚鍾嘉欣能力強。