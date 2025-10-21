鍾嘉欣與炎明熹同一日生性格好相似 感謝夏雨幫手拍片

鍾嘉欣今日（21日）出席品牌活動，她接受訪問分享首次與MIRROR成員呂爵安(Edan)同場出席活動。她興奮地表示：「我見到佢都好緊張，我終於接觸到MIRROR嘅成員，佢哋真係好Hit。」她續說現階段希望多與新人合作，並笑說：「我好想見到姜濤。」

獲夏雨拍片宣傳新歌

提到最近在社交平台分享與夏雨一起拍片宣傳新歌，鍾嘉欣表示感激當年拍《溏心風暴》有許多前輩帶領她演戲，她分享曾經與夏雨合作演過三套劇，並表示：「拍《當旺爸爸》嗰陣時，其實佢係做我爸爸，佢話如果我係佢個女就好，因為話我好乖，我都當咗佢係爸爸。」她說雖然與夏兩並不是經常聯絡，而二人對上一次聚會的時候，夏雨則答應一起拍片為她的新歌做宣傳。