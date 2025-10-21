鍾嘉欣與炎明熹同一日生性格好相似 感謝夏雨幫手拍片

鍾嘉欣今日（21日）出席品牌活動，她接受訪問分享首次與MIRROR成員呂爵安(Edan)同場出席活動。她興奮地表示：「我見到佢都好緊張，我終於接觸到MIRROR嘅成員，佢哋真係好Hit。」她續說現階段希望多與新人合作，並笑說：「我好想見到姜濤。」
獲夏雨拍片宣傳新歌
提到最近在社交平台分享與夏雨一起拍片宣傳新歌，鍾嘉欣表示感激當年拍《溏心風暴》有許多前輩帶領她演戲，她分享曾經與夏雨合作演過三套劇，並表示：「拍《當旺爸爸》嗰陣時，其實佢係做我爸爸，佢話如果我係佢個女就好，因為話我好乖，我都當咗佢係爸爸。」她說雖然與夏兩並不是經常聯絡，而二人對上一次聚會的時候，夏雨則答應一起拍片為她的新歌做宣傳。
支持炎明熹自組公司
被問到會否邀請林峯拍片宣傳新歌，她透露與許多藝人朋友拍攝了新歌宣傳影片，並且提及與炎明熹拍片的點滴。她說：「佢一出道嘅時候，我有一個朋友話都認識佢，同我講炎明熹係同我同月同一日出世。」她憶述初次邂逅炎明熹對方第一句表示：「嘉欣前輩好榮幸，多謝你咁睇起我，我一定會支持你㗎！」她認為炎明熹與自己的性格十分相似，二人也是白羊座，並笑稱：「我可以做到佢阿媽，如果我21歲生佢，就生得出啦！」談及炎明熹自組公司經營演藝事業，她則回應相當支持她。