鍾培生上連登談袁嘉敏微辣 自爆月使半球娶老婆一定要港女

有「百億富三代」兼「香港電競之父」稱號的鍾培生以真名現身連登，開po表示「鍾培生想同連登仔傾下計」，他在討論區稱因為等緊外賣加上成功購入連登帳號，所以跟連登仔交流。他更不避諱大談袁嘉敏、微辣外，更提及他對現時市場的看法，甚至大爆自己的感情狀況。奈何帖文於今日(8日)被管理員刪除。
鍾培生近日因為支持微辣「復活」惹來批評，他直認跟六毫子是朋友，並謂「好多幕前幕後工作人員唔至於永遠收皮，即係一個人偷嘢，唔需要拉佢終身監禁。」、「我一直精神上同行動上有支持幕前幕後。」對於去年搞的賽事邀請了龍心及劉馬車，有連登問到會否再邀二人重賽，他說︰「試咗好多次，龍心都好啲，但係劉馬車真係完全控制唔到，又俾人拉，真係寧願蝕錢補返晒，今年免費飛俾舊年有買飛嘅人。」他更直言不會幫劉馬車，「佢傷害幾多人，佢令到幾多人遇上麻煩？」
否認袁嘉敏作客一年
其後有人問到袁嘉敏，由於女方早前曾指鍾培生父子有奇怪要求，更自爆她曾在鍾培生家中作客一年，事件引來大家熱烈討論。鍾培生留言表示「多得佢唔少」，他說︰「黎過一次咁大把，我阿媽住喺屋企，屋企係阿媽話事，邊有可能會有人喺屋企到一年，我屋企咁多人出入，冇人見過佢。」對於女方指鍾氏父子有奇怪要求，令人無限聯想，有人問到其母親有何反應，鍾培生說︰「我阿媽就冇乜嘢，佢不嬲行得正企得正，知道清者自清，但係有擔心我，因為假嘅都好，都唔多唔少影響到我日後結婚對象。」他又表示不明白為何一張圖也沒有，竟然會有人信這件事。
另一半要樣靚身材正
他提到自己22年與前度復合，但23年再次分手，現時享受單身生活。他更大談擇偶條件︰「樣靚身材正，有學識，識琴棋書畫是但一樣，三從四德。」他表示每月豪使半球，都是用來食飯飲酒溝女，自己特別鍾情日本女仔，但娶老婆就一定會揀港女。有網民提到早前有一名女網民表示是鍾培生的前度，鍾培生直言「素未謀面，好X恐怖」並表示自己多次報警也沒用，他說︰「好多癲嘅人屈完我，之後就好多戇X仔信，我真係希望可以屈我都屈件正啲，唔係啲人以為我食開屎。」