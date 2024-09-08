鍾培生上連登談袁嘉敏微辣 自爆月使半球娶老婆一定要港女

有「百億富三代」兼「香港電競之父」稱號的鍾培生以真名現身連登，開po表示「鍾培生想同連登仔傾下計」，他在討論區稱因為等緊外賣加上成功購入連登帳號，所以跟連登仔交流。他更不避諱大談袁嘉敏、微辣外，更提及他對現時市場的看法，甚至大爆自己的感情狀況。奈何帖文於今日(8日)被管理員刪除。

鍾培生近日因為支持微辣「復活」惹來批評，他直認跟六毫子是朋友，並謂「好多幕前幕後工作人員唔至於永遠收皮，即係一個人偷嘢，唔需要拉佢終身監禁。」、「我一直精神上同行動上有支持幕前幕後。」對於去年搞的賽事邀請了龍心及劉馬車，有連登問到會否再邀二人重賽，他說︰「試咗好多次，龍心都好啲，但係劉馬車真係完全控制唔到，又俾人拉，真係寧願蝕錢補返晒，今年免費飛俾舊年有買飛嘅人。」他更直言不會幫劉馬車，「佢傷害幾多人，佢令到幾多人遇上麻煩？」