鍾培生再捲桃色風波 網紅人妻揚言未收賠償直播割脈

鍾培生最近又捲桃色風波，近日一名17直播網紅人妻Ashley先後到各大傳媒的社交平台留言，聲稱「收唔到鍾培生賠償嘅錢，將IG直播即場割脈」。翻看女方的IG，她在限時動態連環出PO狂鬧鍾培生，其中一個PO更以「鍾培生和馬圈沙拉得罪我的地方」為題，力數二人不是。Ashley更指遭鍾培生封鎖了IG，使她無法留言，並鬧他「廢柴」。

鬧爆鍾培生廢柴 這位網紅人妻自今年4月起，不停出po，當中更暗示自己與鍾培生約會過，看來關係不淺，然而帖文大多是炮轟鍾培生，字裡行間指對方是一名賤男。她又暗示「馬圈女神」莎拉曾被包養，甚至從事不道德行為。她最新的限時動態就貼上鍾培生的IG並寫道︰「廢柴真係廢柴，只會逃避問題、逃避責任。8年嚟，次次都係搞啲問題出嚟，之後一聲唔出走人，包括搞到我鬼剃頭，垃圾，而且我鬼剃頭都未知錯，見到我有兩碗飯食，又走嚟各種阻礙我生存，表面君子，實際敗類，唔死都無用！一開始，我同你清清楚楚，你明知道我唔好惹，係都要搞我，自己造成嘅，玩得起先好搵我玩感情。」