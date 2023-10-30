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娛樂
2023-10-30 19:45:09

鍾培生再捲桃色風波 網紅人妻揚言未收賠償直播割脈

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鍾培生再度捲入桃色風波。

鍾培生最近又捲桃色風波，近日一名17直播網紅人妻Ashley先後到各大傳媒的社交平台留言，聲稱「收唔到鍾培生賠償嘅錢，將IG直播即場割脈」。翻看女方的IG，她在限時動態連環出PO狂鬧鍾培生，其中一個PO更以「鍾培生和馬圈沙拉得罪我的地方」為題，力數二人不是。Ashley更指遭鍾培生封鎖了IG，使她無法留言，並鬧他「廢柴」。

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鬧爆鍾培生廢柴

這位網紅人妻自今年4月起，不停出po，當中更暗示自己與鍾培生約會過，看來關係不淺，然而帖文大多是炮轟鍾培生，字裡行間指對方是一名賤男。她又暗示「馬圈女神」莎拉曾被包養，甚至從事不道德行為。她最新的限時動態就貼上鍾培生的IG並寫道︰「廢柴真係廢柴，只會逃避問題、逃避責任。8年嚟，次次都係搞啲問題出嚟，之後一聲唔出走人，包括搞到我鬼剃頭，垃圾，而且我鬼剃頭都未知錯，見到我有兩碗飯食，又走嚟各種阻礙我生存，表面君子，實際敗類，唔死都無用！一開始，我同你清清楚楚，你明知道我唔好惹，係都要搞我，自己造成嘅，玩得起先好搵我玩感情。

 

其實這位網紅人妻已不是首次向鍾培生及莎拉開火，鍾培生於2020年邀請莎拉拍片，未幾便傳出緋聞。及至今年4月，網紅人妻tag了數間傳媒並力數二人不是。當時鍾培生於IG回應道︰「呢幾年香港無論係男或女，我認識的或素未謀面的都可以無相、無合照、無我聯絡方式、無對話紀錄講句鍾培生就可以上新聞。回應又變咗條真新聞，完全唔理又變咗身有屎，究竟係關注嘅白痴定係我討論價值真係咁高？但我又睇到部份留言話完全唔想見到我，我都分唔到係前者定後者。至於莎拉則於網紅人妻力斥她不是之後一個月，宣布嫁人，有指她的老公是拍拖多時的騎師楊明綸。

鍾培生於2020年邀莎拉拍片，未幾引來網紅人妻不滿。

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