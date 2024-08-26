鍾培生又派錢！大晒媾女冰格超多雪糕靚酒魚子醬

鍾培生素來有「香港電競之父」之稱，他創立的香港電子競技有限公司（HKEsports）成立 11 週年，他為了感謝一路支持的粉絲們，將舉辦抽出 5 位幸運粉絲平分新台幣 11萬元 (約港幣26,955元)的紅包感恩活動。根據鍾培生 IG 指出只需要完成「留言標記兩位好友」、「分享此篇貼文到限時動態」兩步驟即可參加這次活動。他說︰「別忘了追蹤我的帳號，否則我可能無法私訊通知你。」他表示會在 14 天後抽出 5 位幸運兒平分新台幣110,000元 紅包，平均每人分到新台幣 22000元的紅包。

鍾培生日前也分享家中雪櫃，並大晒媾女專格。其實影片早在兩年前播出，惟不少網民都好奇這位「百億富三代」的雪櫃裝甚麼，影片也再度大熱起來。他透露家中有5個雪櫃，從影片所見，其中2個雪櫃都放置蔬菜、凍肉、醬汁、飲品，以及大量叮叮點心，跟普通家人無異。然而，他笑言不明白為何家中雪櫃有這麼多食材，但工人只煮公仔麵給他。