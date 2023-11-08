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娛樂
2023-11-08 18:59:39

鍾培生否認開12億支票叫網紅掩口 林作一張相證有人講大話

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鍾培生早前捲入桃色風波。

鍾培生最近不但忙自己的電競活動及下月舉行的《培生擂台無敵盃外，還要忙於回憶被網紅Ashley騷擾一事，女方多次出po指責鍾培生，甚至到各大傳媒的社交平台留言，要求他作出賠償否則自殺。

其後該名網紅的帳號又被一個自稱是Ashley的家姐接管，稱妹妹的身後事已辦妥，未幾又大晒出一張「Derek Cheung」的支票，銀碼更是12億，她在帖文內留言︰「妺妺，你得償所願了，要不是你走了，估計也不知錯。我會幫你捐給動物和小朋友，吹牛12年，一年收費一億，很合理。有興趣的，我也可以和你吹牛。」由於鍾培生的英文名是「Derek Cheung」，因此一度有網民認為鍾培生真的俾錢息事寧人。

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林作曾晒鍾培生支票簽名

鍾培生於IG回應稱自己也想有能力「條條女都俾12億！」另外他更貼出一個連登仔的留言「實好多人同鍾生講話唔好理，好快無事，但成3年真係人都癲，就係呢個post都咁多信。」鍾培生當時更表示看到網民的留言令他想差點哭出來。

該張12億的支票署名的「Derek Cheung」究竟是不是鍾培生？早年曾收過鍾培生支票的林作，曾在網上展示對方開給他的百萬支票，照片更清楚見到鍾培生的簽名，跟網紅分享的並不一樣。霍哥看到網紅收了鍾培生12億支票的報道後，更笑言自己的拳酬應該要再提高一點，要收8位數。

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鍾培生表示自己也想有這個能力。

林作早年曾上載鍾培生開給他的支票。

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