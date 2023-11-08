鍾培生否認開12億支票叫網紅掩口 林作一張相證有人講大話

鍾培生最近不但忙自己的電競活動及下月舉行的《培生擂台：無敵盃》外，還要忙於回憶被網紅Ashley騷擾一事，女方多次出po指責鍾培生，甚至到各大傳媒的社交平台留言，要求他作出賠償否則自殺。

其後該名網紅的帳號又被一個自稱是Ashley的家姐接管，稱妹妹的身後事已辦妥，未幾又大晒出一張「Derek Cheung」的支票，銀碼更是12億，她在帖文內留言︰「妺妺，你得償所願了，要不是你走了，估計也不知錯。我會幫你捐給動物和小朋友，吹牛12年，一年收費一億，很合理。有興趣的，我也可以和你吹牛。」由於鍾培生的英文名是「Derek Cheung」，因此一度有網民認為鍾培生真的俾錢息事寧人。