鍾培生大曬千萬拳酬 揚言人生最後一次上擂台

鍾培生將於下月5日到台北參與《The Cage拳上2023終於之戰》，並與仇人Toyz在擂台上用拳頭解決多年的恩怨。今次拳賽主辦單位JPEX加密貨幣交易所給予鍾培生1000萬港元酬勞，主辦單位把酬勞兌換成現鈔並於今日記招上親手交予鍾培生。大會亦安排了4名黑人保鏢到場。

Toyz指鍾培生唔勁 主辦單位稱下月拳賽邀請了高爾宣OSN、五堅情、郭書瑤及樂天女孩等人亮相表演。鍾培生稱心情好澎湃，感激主辦單位邀請及很有開心可以在台上「揼Toyz」一鑊，收到的酬勞將會回饋給他的支持者及社會，日後會再公布如何花這千萬酬勞。 鍾培生亦有留意住Toyz，指對方在過去一段時間進步了不少，有信心可以跟對方進行4至5個回合，更揚言會重擊對方。Toyz其後透過視像出席記招，他表示日日有練習拳擊，暫未有任何策略，他說︰「鍾培生其實冇想像中咁強，對我嚟講唔係太大問題。(有冇信心贏？)呢排練得好密，總之到時一定有一個人流血。」他續問鍾培生會否考慮加賭注，像上次對戰林作一樣，如不能KO林作會加錢，並說︰「我就等唔切睇佢有幾咁丟架，佢又話自己贏梗，我就睇唔到鍾培生有贏梗機會。」鍾培生就沒有回應。

唔擔心再現林作逃跑招數 被問到上一次林作採取攬實對手的策略，令鍾培生難以出拳，他稱Toyz比起林作遜色，加上對方不會像林作般逃跑。鍾培生說︰「Toyz如果要好似佢咁跑幾個round係好吃力，當時林作係重過我17磅，今次賽例係大家體重一樣，超重就罰錢，喺同一個重量下，Toyz執行唔到林作嘅技術。到時我一定㩒住佢嚟打。」