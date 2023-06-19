鍾培生大曬千萬拳酬 揚言人生最後一次上擂台

鍾培生將於下月5日到台北參與《The Cage拳上2023終於之戰》，並與仇人Toyz在擂台上用拳頭解決多年的恩怨。今次拳賽主辦單位JPEX加密貨幣交易所給予鍾培生1000萬港元酬勞，主辦單位把酬勞兌換成現鈔並於今日記招上親手交予鍾培生。大會亦安排了4名黑人保鏢到場。
Toyz指鍾培生唔勁
主辦單位稱下月拳賽邀請了高爾宣OSN、五堅情、郭書瑤及樂天女孩等人亮相表演。鍾培生稱心情好澎湃，感激主辦單位邀請及很有開心可以在台上「揼Toyz」一鑊，收到的酬勞將會回饋給他的支持者及社會，日後會再公布如何花這千萬酬勞。
鍾培生亦有留意住Toyz，指對方在過去一段時間進步了不少，有信心可以跟對方進行4至5個回合，更揚言會重擊對方。Toyz其後透過視像出席記招，他表示日日有練習拳擊，暫未有任何策略，他說︰「鍾培生其實冇想像中咁強，對我嚟講唔係太大問題。(有冇信心贏？)呢排練得好密，總之到時一定有一個人流血。」他續問鍾培生會否考慮加賭注，像上次對戰林作一樣，如不能KO林作會加錢，並說︰「我就等唔切睇佢有幾咁丟架，佢又話自己贏梗，我就睇唔到鍾培生有贏梗機會。」鍾培生就沒有回應。
唔擔心再現林作逃跑招數
被問到上一次林作採取攬實對手的策略，令鍾培生難以出拳，他稱Toyz比起林作遜色，加上對方不會像林作般逃跑。鍾培生說︰「Toyz如果要好似佢咁跑幾個round係好吃力，當時林作係重過我17磅，今次賽例係大家體重一樣，超重就罰錢，喺同一個重量下，Toyz執行唔到林作嘅技術。到時我一定㩒住佢嚟打。」
門票銷售理想
對於有指今次門票出現濟銷，鍾培生表示自己是次以選手身份出賽，製作與他無關，但以他了解是很多朋友買不到靚位，自己問主辦方有沒有靚位，也稱靚位已全出售，並指父母也投訴買不到好位置，主辦機構也稱門票已經賣了很多，現只餘少量門票。問到日後會否自己再籌辦拳賽，他說︰「拳擊俾咗好多嘢我，今次收到唔少酬金，我今次會回饋返支持香港運動員，舉辦更加多活動。」
鍾培生未必再上擂台
至於自己日後會否再上擂台，他稱今次台北戰役將會是人生最後一次拳賽︰「拳擊唔係我事業，係我興趣，疫情後我經常都要飛，始終我職業係電子競技，喺香港、越南、泰國、印尼同台灣都有office，都要成日飛，除非日後有個人好黑人憎要打佢一鑊，或者酬勞好合理，令我放低工作練十個星期先會考慮，如果唔係都未必再打。」