鍾培生嬲足成個月拍片講港姐賽果 撐10號力批佳麗唔識廣東話

《2023香港小姐競選》賽果塵埃落定，今屆惹來不少網民批評，最不忿10號陳霈錤竟然落敗。當晚在現場觀看選美賽事的鍾培生在一個月後拍片，大談感受，他直言因為太嬲，對賽果非常不滿，更嬲足一個月，決定拍片分享自己的感受。

他表示自己每年都會追看香港小姐，認為香港小姐可以代表香港，亦是本地文化。他大讚無綫安排流暢，今年亦很創新加入AI元素，對製作上很滿意。他表示鍾情5號梁倩淇及10號陳霈錤，對有佳麗整容非常反感。他認為無綫應該不要接受整容人士報名，「我覺得要取消資格同嚴重罰款，我個人並唔反應任何人整容……但你唔可以代表香港，香港係代表誠信、文化中西結合地方，如果佢每日都係講緊大話，係完全有違香港精神。TVB應該唔俾整容佳麗去參選，作為親善大使，你係唔可以連個樣講大話。」

他表示5號在現場的表現很好，但因參賽以來都沒有甚麼聲音，所以落選是很正常。對於10號陳霈錤出局大感不滿，大讚陳霈錤特別好，尤其是學歷、職業及樣貌都符合要求。他對佳麗不會講廣東話感到憤怒，他又引述周顯的說話︰「港女從來都唔係sell樣同sell身材，係sell講廣東話！」

嬲粄港姐唔識講廣東話

鍾培生又提到廣州在活動上有粵劇表演，但因為改以普通話演出而惹來批評，他說︰「你表演粵劇梗係廣東話，呢個係文化同傳統，細細地一個跨年區域騷，都唔可以有違傳統，你話香港小姐點解會唔識廣東話？港女淨係SELL廣東話，我對結果好失望。」

他表示賽果出來一星期不停跟在TVB工作的朋友反映不滿意賽果，其後再向身邊好友怒呻，最後更大爆金句「譚仔永遠係譚仔，但你永遠都取代唔到茶記沙爹牛丁嘅地位！」