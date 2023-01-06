鍾培生宣布擂台對戰Toyz 拳賽酬金達8位數 

有「香港電競之父」之稱的鍾培生繼前年與林作的拳賽後，日前在社交網宣布將在今年於台北舉辦拳賽，而今次更與著名電競選手Toyz(劉健偉)同台對決，並獲巨額3,000 萬贊助，成為最高身價拳賽，鍾培生在臉書寫道：「2023年將會在台北與劉偉健Toyz打場拳擊比賽。感謝主辦單位和贊助商令我以港幣8位數字破了大中華區的拳酬紀錄。所有拳賽收益將會回饋培生培心會員，支持中小企業和本地製作團隊。詳情將會由主辦單位和在記者會公佈，謝謝大家關注。Toyz後會有期！」

由於鍾培生和Toyz兩人的恩怨瓜葛糾纏多年，賽事更添「花生」式娛樂色彩。然而，很多人認識鍾培生的大名，但原來Toyz在香港甚至台灣亦十分有名。Toyz曾在2012年以戰隊「台北暗殺星」奪得遊戲《英雄聯盟》S2冠軍，後來鍾培生於2014年囊括Toyz至旗下隊伍「HKE」，但2人因合約糾紛不歡而散，後來更對簿公堂。Toyz在社群媒體上以「藏頭詩」控訴當時鍾培生要求自己打假賽，不過中間就因為合約糾紛問題，官司持續數年後Toyz就需支付210萬和解金，換取與HKE解約。及後鍾培生再以緋謗控告劉偉健Toyz，指他所寫的自傳令外界誤會鍾培生不誠實、不尊重和剝削Toyz，Toyz最後又需賠償22萬港元。