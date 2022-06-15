鍾培生家族旗下公司面臨除牌危機 林作李俊亨出PO抽水

鍾培生祖父鍾江海創立的華廈置業（278），日前公布於本月10日收到聯交所發出函件，通知公司未能根據上市規則之規定維持足夠的業務運作及擁有相當價值的資產；故公司不適合繼續上市，股份將需要暫停買賣。

聯交所認為華廈置業在過去五年維持非常低的業務運作，租金收入不足港幣 700 萬元，而公司並未表示有意提高該業務運作之規模。此外，聯交所指華廈置業資產為港幣 13 億 5,800 萬元，加上以投資於聯營公司之形式持有之資產之重要部分並未用於其業務運作，認為資產不足夠支持其業務運作。因此，聯交所不信納華廈置業有足夠資產以符合規則。