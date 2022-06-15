鍾培生家族旗下公司面臨除牌危機 林作李俊亨出PO抽水

鍾培生祖父鍾江海創立的華廈置業（278），日前公布於本月10日收到聯交所發出函件，通知公司未能根據上市規則之規定維持足夠的業務運作及擁有相當價值的資產；故公司不適合繼續上市，股份將需要暫停買賣。
聯交所認為華廈置業在過去五年維持非常低的業務運作，租金收入不足港幣 700 萬元，而公司並未表示有意提高該業務運作之規模。此外，聯交所指華廈置業資產為港幣 13 億 5,800 萬元，加上以投資於聯營公司之形式持有之資產之重要部分並未用於其業務運作，認為資產不足夠支持其業務運作。因此，聯交所不信納華廈置業有足夠資產以符合規則。
網民笑鍾培生
鍾培生雖然不是集團董事局成員，但其父鍾仁偉及叔叔鍾棋偉是是華廈置業的執董，鍾棋偉更是集團主席。鍾培生的父親為公司大股東，共持有公司12.3%的股權。今次家族公司面臨除牌危機，隨即令有「百億富三代」之稱的鍾培生遭網民恥笑。
林作轉載李俊亨帖文抽水
與鍾培生有過節的金融集團董事總經理李俊亨，得悉消息後立即在社交平台出文，他借華廈置業事件作例子，嘲諷鍾培生的家族公司經營不善，然後分享自己的投資看法，文末打上hashtag「#考慮收購華廈置業#執平野#呢次我就撐聯交所啦」林作亦轉載帖文抽水。
另一邊廂，鍾培生仍在日本，日前對其入住酒店提及的早餐大減不滿，令他要到便利店買食物充饑。上月他有感酒店洗衫太貴，於是在當地一間服裝店狂掃廿萬日圓的衣物，同行的助手更拍下整個過程。