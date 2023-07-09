鍾培生對戰Toyz令人回憶「林鍾之戰」 林作︰我不被KO便是贏了

鍾培生早前與Toyz在台北小巨蛋拳頭較量，外間不時將這次拳賽與數年前林作跟鍾培生的拳賽相提並論。不少人將林作及Toyz的表現作比較，林作亦有留意到這場賽事，其後他也有開live及連開數po大談感受，他說︰「幾好睇！上次鍾培生搞，今次係有平台搞，犀利，做得幾好！」 他更自豪稱自己是「從來未被鍾培生KO嘅男人！」並稱這次鍾培生與Toyz的實力非常懸殊，因為對方只得數月練習，不看也知Toyz是必輸無疑。林作指Toyz在首回合不停進攻，的確會嚇怕鍾培生，但之後無以為繼，他的體力耗盡也未能成功消耗到鍾培生的體力，到最後變成鍾培生的手下敗將，所以連評判也在第三回合以「TKO」判Toyz輸，終止餘下回合。

讚Toyz天份高但輸給鍾培生 林作稱現在鍾培生可以一世都稱自己打贏了Toyz，他續指自己當年很怕被鍾培生KO，然而自己成功完成4個回合。他承認逃跑表現核突，然而最重要贏到男人尊嚴，令鍾培生也無可奈何。他又指自己看30秒就已經知Toyz會被KO，因為對方正面跟鍾培生對撼。他說︰「大家覺得好精彩，但係Toyz角度係輸咗唔好睇，鍾培生一世都話自己打贏咗佢！我個次返到屋企好開心，因為鍾培生奈我唔何！出嚟型，虎頭爛尾係唔好睇！我係Toyz應該真係唔想要呢個結果，佢最後兩round真係瞓低。我係頂咗四回合企係度，唔好理過程，最緊要結果，我係輸點數咋，佢郁我唔到，作為一個男人被人KO係唔好嘅污名。」不過，他也大讚Toyz在苦練幾個月也打出不錯的成果，認為他的天份比起鍾培生更高。