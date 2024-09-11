鍾培生投放過億開拓日本市場 搵朝比奈彩打響頭炮

鍾培生早前表示有意在日本搞一些企劃，進攻當地市場，其中一個項目便是邀請朝比奈彩為瑞士美容品牌擔任代言人。他表示在《今際之國的有栖》見到朝比奈彩的演出非常突出，她本人形象亦很高貴，很配合品牌的形象，於是與團隊決定邀請她合作，他更對朝比奈彩的表現有讚無彈。
將在日本大展拳腳
鍾培生稱未來會投放十位數字的日元到日本市場，他說︰「我自己做電競咁多年，其實我係好擅長做流量變現，我試過喺泰國、印尼、台灣、越南都可以做到有千五萬不重覆用戶。之前一直都係日本人將啲產品帶去外國，我就想試下，可唔可以將一個歐洲品牌、由一個香港商人帶啲嘢入日本，去試一試做唔做到。」他希望在日本可以搞房地產、流量變現或者一些數碼娛樂嘅嘢，希望可以到。」他又稱希望可以在日本把一些舊樓重建成為高級公寓。
他自言在日本的人際網絡不俗，自己及團隊也不時為日本一些幕前幕後人員拉線來港合作，因此今次嘗試由團隊為自己的公司安排項目。他表示3、4年前曾嘗試在日本投資，但因為不了解當地文化，最終失敗而回。近年自己多到日本了解，希望今次可以成功。
花一年時間籌備
他透露今次把瑞士品牌帶到日本，前後花了一年時間去籌備。提到今次邀請朝比奈彩為外國護膚品牌擔任代言，鍾培生坦言事前跟對方的事務所聯絡多次，自己也給了不少品牌的樣本讓朝比奈彩嘗試，沒想到對方十分喜歡，促成雙方合作。鍾培生更稱未來會再邀不同日本藝人合作，著大家期待。
會繼續推廣拳賽
鍾培生雖然忙於日本的投資，但他亦不忘搞拳賽。他表示將於明年1月4日在灣仔修頓舉行，但今次會有別過往以gimmick行先，反而著重本地專業拳王。他稱將會把今屆拳賽的海選到訓練，剪輯成12集的真人騷，希望讓大家更了解拳擊，亦希望能夠把線上的收益再跟拳手分享。