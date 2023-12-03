鍾培生拳賽｜「剋龍」龍心講明唔同劉馬車打 「打臭我隻手」寧挑戰林作

鍾培生拳賽《培生擂台：無敵盃》We Are Champs 2023於12月1日圓滿結束，「第六宇宙 - 東方餓狼.剋龍」龍心的對手劉馬車，因涉風化案被捕，於是他與兩名專業拳手對賽，共戰6.5個回合。46歲的「剋龍」在擂台上的表現贏得不少網民掌聲，而他在完賽之後，亦透過社交平台不停轉發網民為他打氣的帖文，以及當日與現場觀眾的合照，可見他非常滿意自己的表現。

拒與劉馬車對賽

休息了兩日的「剋龍」，今日下午乘搭港鐵到九龍灣和彩虹一帶，尋找曾跟他拍YouTube片的觀塘西候選人「黑超哥」許民楓，整個過程他都是邊行邊直播。當有網民留言問到他會否再跟劉馬車比試時，他直言不會，「佢都冇資格打，打臭我隻手，佢都唔想同佢打，唔打！無意思！陣間佢又唔知搞咩出嚟，寧願同鍾培生呢啲高層次，一係同林作！林作就可以打下佢！叫佢『林作大』！」

獲讚拳賽表現

直播中見到「剋龍」走到牛頭角見到一個助選團，他問在場其他參選人的助選團成員有否見過「黑超哥」，沒料對方隨即大讚他當晚在拳賽的表現，並聲稱花了150元收看網上直播，更要求跟他合照。