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娛樂
2023-12-01 20:34:03

鍾培生拳賽｜劉馬車仍被扣查 「剋龍」龍心再次拋出第6宇宙︰妖氣沖天

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龍心又名「第六宇宙 - 東方餓狼.剋龍」，但網民無緣看他的拳擊。( 李睿哲攝)

《培生擂台：無敵盃》We Are Champs 2023今晚(1)舉行，劉馬車因涉一宗風化案而被捕，今晚鍾培生在賽前接受訪問，被問到此事時，他稱事前完全不知道，並宣布會等劉馬車到晚上830分，如未能出場，劉馬車與龍心的拳賽會延期。

龍心以「第六宇宙 - 東方餓狼.剋龍」出賽，「剋龍」聲稱已跟大會傾掂數，可以由他任揀在場一位拳手對戰。問到有可能跟劉馬車無緣對賽，他表示沒有失望︰「我好快消化咗，多行不義必招災！成日幸災落禍嘅人就多災多禍，我哋應該知道結果，唔好做壞事。」而他受訪前更特別問記者他的頭髮有沒有亂了，「我頭髮有冇歪？依家正唔正？頭髮OK嗎？」

龍心又名「第六宇宙 - 東方餓狼.剋龍」，賽前跟日本拳手在台上作狀打來打去。( 李睿哲攝)

可以任揀對手作賽

「剋龍」聲稱可以任揀對手，他說︰「今次係冷手執個熱煎堆，塞翁失馬焉知非福，邊有好運、不好運，好運同唔好運都係自己創造！」之後剋龍就開始扮日本人說話亂說一通，意思大約會他的拳酬由4位數字加到5位數字，甚至6位數字及7位數字。

問到他能否拿出拳酬證據，「剋龍」再次拋出「第6宇宙理論」，他說︰「我去到未來，你就會見到！今日嘅妖果，好多妖氣沖天，影響妖人，令到唔可以進行呢場賽事！點解？因為打開宇宙之門，對每一個香港人好重要，呢次唔係我同劉馬桶(劉馬車)嘅對戰，而係我同仇恨派、妒忌派、誣衊派、欺凌派對戰，呢次係宇宙第六和第七宇宙的戰爭！」

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