鍾培生拳賽｜劉馬車大暴走聲稱要娶鄧月平 記者會後被警方帶走 消息：涉嫌非禮13歲女童 (有片)

《培生擂台：無敵盃》We Are Champs 2023今日(30日)舉行賽前過磅記招，霍哥、周永恆、龍心、劉馬車連同多位拳手一同亮相。龍心再三提醒大會，要求稱呼他的名稱「第六宇宙 - 東方餓狼.剋龍」，惟女主持兩度讀錯他的名字，搞到「第六宇宙 - 東方餓狼.剋龍」非常不滿，數度咆哮，嚇到女主持一度口震震。 「第六宇宙 - 東方餓狼.剋龍」和劉馬車是參加65公斤拳賽，龍心除剩底褲才剛剛合格，而劉馬車亦要除掉所有外套才沒有超磅。「第六宇宙 - 東方餓狼.剋龍」在過磅前拿著鐵通及自己印製的大毛巾入場，女主持問是否私下出2萬元收買劉馬車，他再搬出「第七宇宙」等言論，並稱劉馬車如真的打贏他，便會給他2萬元，更謂︰「KO我再俾多2萬，4萬！戰勝有錢人鍾培生！」 點擊看過磅情況︰

自備棺材鬧 剋龍 及後輪到劉馬車發言，他先指「第六宇宙 - 東方餓狼.剋龍」講大話，又大數對方惡行，鬧對方是「X街！食屎狗」。惟「第六宇宙 - 東方餓狼.剋龍」未有理會劉馬車的說話，期間更一度拿起喇叭播音樂。劉馬車又稱會自備棺材︰「一係瞓你！一係瞓我！」他稱自己身體欠佳，醫生指他患有驚恐症，情緒不好想自殺，特別點名多謝周永恆致電關心。 揚言要娶鄧月平 席間，劉馬車突然提起鄧月平︰「我要多謝前女友鄧月平，佢好關心我，無論係點，我都會娶佢為妻！佢仲叫我小心個頭，但唔知係指上面個頭定下面個頭，我諗下面個頭重要啲，因為我要同佢生兒育女！」又呼籲大家給予空間，而有看直播的網民笑劉馬車騎劫活動，並指龍心(即「第六宇宙 - 東方餓狼.剋龍」)正常好多。不過，「第六宇宙 - 東方餓狼.剋龍」亦不甘示弱，亂噏指古天樂在另一宇宙是格古洛。