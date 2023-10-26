鍾培生拳賽｜劉馬車爆得4位數酬勞批鍾培生度縮 曾同霍哥「求婚」

鍾培生邀請周永恆及前微辣成員霍哥打拳賽《培生擂台無敵盃2023》惹起熱話，日前記者會上更宣布龍心及劉馬車亦將展開對決。當時，劉馬車就表示自己身體狀況唔好，對打敗龍心信心唔大，但仍會照操拳及每日跑步跳繩操好個狀態比賽，又指鍾培生喺半年前已搵自己參加拳賽，即使唔太熟悉打拳，鍾培生仍鼓勵佢，最後被其誠意打動；劉馬車續指，知道自己喺鍾培生心中位置及商業價值，覺得自己拳酬較霍哥、周永恆及龍心少好多，但自己唔係為金錢而戰。不過，前日（24日）劉馬車於直播時自爆佢只係得4位數酬勞，當得悉霍哥嘅酬勞後，表現相當驚訝，相信佢無諗過竟然有咁大落差。

僅4位數酬勞批鍾培生度縮 劉馬車直播時用上「好X度縮的有錢人」形容鍾培生，更指自己已經唔想打，但應承咗唔會反口。劉馬車曾向鍾培生提議邀請羅力威上嚟同佢合唱未被理會，直斥對方唔識搞騷，又表示自己其實最想同甄子丹打拳：「橫掂都打，緊係同最勁的人打－甄子丹」。至於霍哥、周永恆及龍心，就被劉馬車批評虛偽，劉馬車更指霍哥係咁多個之中最偽君子，為咗「10雞嘢」做到狗咁樣。 有網民指出霍哥收30萬酬勞，劉馬車即時驚訝表示：「唔係呀嗎」，指以佢所知應該只得10萬，而自己更加係得4位數酬勞，覺得比人當咗傻仔。唔少網民都表示劉馬車畀人呃咗：「霍哥30萬我信，大J都20啦，霍哥30唔出奇，龍心都係5-10萬合理，話哂特登英國返黎 水腳費都要呢個價，劉馬車一開始有人爆6000，可能都真」、「你係值咁多」、「比一蚊你都偷笑啦」、「錢都未收就反面」、「簽左合約先怨? 第一日識有錢佬咩」等等。

DM霍哥想同對方結婚 霍哥於IG Story PO出劉馬車同佢嘅DM對話截圖，截圖顯示劉馬車提出想同霍哥合作，之後就問佢邊日得閒話要同霍哥結婚，仲問佢結婚邊度搞婚禮好，霍哥表示：「好心喺個直播到善意咁同佢講咗兩句嘢，佢就發作啦，仲要同我結婚，點攪」。劉馬車亦於IG出PO表達對鍾培生嘅憎恨，直言呢個世上真係有種人以為自己有錢就係大晒，自稱硬頸唔鍾意受人威脅，：「反正我自己想做嘅事情就點都一定要做到，唔想做嘅事情呢就從來都無人可以逼到我，我唔理你係億萬富豪、國家主席、街邊乞衣定係社團大佬，總之我就絕不會向強權妥協、屈服！」 他又指自己係無價：「鍾生你講得無錯呀，係人都有個價，而我劉馬車個價就叫做“無價”！你叫我唔好喺度扮清高？你唔好喺我面度扮X哂野就真呀！話說我出道果陣你仲喺屋企打緊機炸，有錢仔！袁X敏可以俾你用一千蚊一晚買起，唔代表我就ok㗎，咁鬼孤寒，一千億（美金）一晚或者我都會考慮吓嘅！得啦，鍾培生，既然你咁鍾意玩野，我劉馬車就陪你慢慢玩！」 原文刊登於 Yahoo 娛樂圈