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娛樂
2023-11-30 23:47:33

鍾培生拳賽｜周永恆劉馬車狂提微辣阿晶 霍哥Black Joe有回應

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周永恆與劉馬車不停提已離世的阿晶，霍哥只是一面無奈，不知道他們二人幹甚麼。

《培生擂台：無敵盃》We Are Champs 2023今日(30)舉行賽前過磅記招，霍哥、周永恆、龍心、劉馬車連同多位拳手一同亮相。霍哥和周永恆過磅，但周永恆為了挑釁霍哥，於是讀出對方接受傳媒訪問的內容，更多次提及已離世前微辣經理人阿晶的名字，問霍哥是否會幫阿晶報仇，又不時表示不認識阿晶，但霍哥就沒有被撻著，只謂「我要打X你先！

周永恆突然點名Black Joe，並謂「呢個又係另一個微辣網紅Black Joe！收皮啦你！」Black Joe未幾衝上前打周永恆，對方再大叫「拳賽呀！打人刑事呀！微辣呀！Black Joe！」之後劉馬車又加入戰團，周永恆就大叫︰「十幾個打X霍哥！」霍哥一面迷惘，至於龍心就笑住食花生。

霍哥與Black Joe事後接受訪問，對於周永恆等重提阿晶事件，霍哥就表示他們其實都不知道內情，加上自己也跟傳媒交待過自己的看法，他又安慰Black Joe不應跟他們計較，更笑對方可能餓得濟而脾氣過激。Black Joe表示自己聽到周永恆用不好的說話態度跟霍哥說話，加上自己真的很肚餓，所以一時衝動。

霍哥與Black Joe稱劉馬車及周永恆都是亂噏廿四。

霍哥收鄧月平message投訴劉馬車

之後霍哥稱劉馬車的說話不可信，尤其是對方聲稱跟鄧月平是情侶，Black Joe稱「我一直以為佢係扮(傻)，但原來係真！」霍哥再拿出手機讀出鄧月平給他的訊息︰「啱啱send俾我呢一段說話，黐線嘅呢條友，我係佢老母一定踢佢出族譜，生件咁樣嘅廢柴，調落海都嫌塞屎坑，似人鬼唔似鬼，成個人都錯晒，以為自己好X型，鄧月平係咁樣評價劉馬車，聽佢講話會搵人告佢，我唔知呀！」

 

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