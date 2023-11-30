鍾培生拳賽｜周永恆劉馬車狂提微辣阿晶 霍哥Black Joe有回應

《培生擂台：無敵盃》We Are Champs 2023今日(30日)舉行賽前過磅記招，霍哥、周永恆、龍心、劉馬車連同多位拳手一同亮相。霍哥和周永恆過磅，但周永恆為了挑釁霍哥，於是讀出對方接受傳媒訪問的內容，更多次提及已離世前微辣經理人阿晶的名字，問霍哥是否會幫阿晶報仇，又不時表示不認識阿晶，但霍哥就沒有被撻著，只謂「我要打X你先！」

周永恆突然點名Black Joe，並謂「呢個又係另一個微辣網紅Black Joe！收皮啦你！」Black Joe未幾衝上前打周永恆，對方再大叫「拳賽呀！打人刑事呀！微辣呀！Black Joe！」之後劉馬車又加入戰團，周永恆就大叫︰「十幾個打X霍哥！」霍哥一面迷惘，至於龍心就笑住食花生。