鍾培生拳賽｜周永恆揚言一round打敗霍哥︰我好鍾意打交！我專打女人吖嘛！

鍾培生表示自己很愛以前的香港，現在的香港已變得不同，香港人變得很大壓力、很煩躁，街上的人不時發生碰撞及爭執，網上又有很多暴力，充滿負能量，自己靠打拳發洩，打完之後心情會平靜不少，希望推廣拳擊運動給香港人，除了提供娛樂，亦可讓大家有個合法、合理的渠道發洩，並呼籲有興趣的朋友參加海選。

鍾培生拳賽｜霍哥需要減30磅

鍾培生指今次素人比賽每個回合只需90秒，而這次拳賽是首個與拳手分享線上盈利擂台。他稱拳手不用付費參賽，會從芸芸參賽者中挑選八至十二個最好打、最可觀的組合上擂台，會把線上的盈利分3成予參賽者。拳賽將於11月舉行。

霍哥表示鍾培生今次搞的拳賽可以將分成給拳手是很好的事，自己認識很多拳手都要另外找工作支援生活，不能單靠打拳過活。他稱因為與周永恆是75公斤擂台戰，自己需要要減30磅，他說︰「我希望周先生真係可以真真正正俾心機練到，唔好好似上次Steven（張致恒）上台求其俾人打一鑊，我依家最大挑戰係減磅，希望到時打到一場好拳賽。鍾生話流血呀嘛，流啦！」