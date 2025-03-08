鍾培生拳賽《培生擂台：無敵盃》番外篇 發現偽造門票急發聲明兼報警

鍾培生（Derek）近年積極籌辦拳賽，上月到日本拓展護膚市場之同時，仍拉攏兩大話題人物羅祖勝（四海）與Flash Daddy上擂台一決勝負，是次《培生擂台：無敵盃》番外篇已定本月16日（星期日）下午5點展開，由培生培心YouTube頻道作網上獨家直播。

不過，鍾培生旗下的We Are Champs Limited昨天（7日）發出聲明，表示發現近日有假網站趁機詐騙，不法分子除冒用We Are Champs Limited名義外，還非法出售拳賽的偽造門票，鍾培生亦在社交網轉發消息，並已立刻去警署報警。