鍾培生拳賽《培生擂台：無敵盃》番外篇 發現偽造門票急發聲明兼報警

不過,鍾培生旗下的We Are Champs Limited昨天(7日)發出聲明,表示發現近日有假網站趁機詐騙,不法分子除冒用We Are Champs Limited名義外,還非法出售拳賽的偽造門票,鍾培生亦在社交網轉發消息,並已立刻去警署報警。

本公司 We Are Champs Limited 近日發現不法分子冒用 We Are Champs Limited 名義,於虛假網站(https://wearechamps.kktlx.cc/)非法販售「2025年3月16日《培生擂台:無敵盃》番外篇:四海大戰Flash Daddy」之偽造現場門票。本公司已立即向警方報案並啟動法律追訴程序,特此強調以下事項:

本次賽事僅由培生培心 YouTube 頻道及 We Are Champs Limited 官方 Instagram 認證渠道網上直播,僅設有少量現場觀眾,任何人聲稱有大量現場觀賽名額皆為不實資訊,We Are Champs Limited 團隊呼籲公眾提高警惕,切勿輕信任何非官方渠道的訊息,以免蒙受損失,如有任何問題請與 We Are Champs Limited 團隊聯絡。對於任何假冒行為,主辦方將保留一切法律追究權利。

感謝各位的支持與理解。

此致,

We Are Champs Limited

2025年3月7日