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娛樂
2025-03-08 10:11:18

鍾培生拳賽《培生擂台：無敵盃》番外篇 發現偽造門票急發聲明兼報警

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鍾培生拳賽《培生擂台：無敵盃》番外篇 發現偽造門票急發聲明兼報警

《培生擂台：無敵盃》番外篇因發現偽造門票，據知鍾培生已立即報警。

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鍾培生（Derek）近年積極籌辦拳賽，上月到日本拓展護膚市場之同時，仍拉攏兩大話題人物羅祖勝（四海）與Flash Daddy上擂台一決勝負，是次《培生擂台：無敵盃》番外篇已定本月16日（星期日）下午5點展開，由培生培心YouTube頻道作網上獨家直播。

不過，鍾培生旗下的We Are Champs Limited昨天（7日）發出聲明，表示發現近日有假網站趁機詐騙，不法分子除冒用We Are Champs Limited名義外，還非法出售拳賽的偽造門票，鍾培生亦在社交網轉發消息，並已立刻去警署報警。

鍾培生近年積極籌辦拳賽《培生擂台：無敵盃》。 近日有不法分子冒用We Are Champs Limited名義詐騙，還非法出售拳賽的偽造門票。 羅四海大戰Flash Daddy的《培生擂台：無敵盃》番外篇，於本月16日舉行。

官方聲明如下：

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《培生擂台：無敵盃》番外篇
關於未經授權售票及詐騙行為聲明

本公司 We Are Champs Limited 近日發現不法分子冒用 We Are Champs Limited 名義，於虛假網站（https://wearechamps.kktlx.cc/）非法販售「2025年3月16日《培生擂台：無敵盃》番外篇：四海大戰Flash Daddy」之偽造現場門票。本公司已立即向警方報案並啟動法律追訴程序，特此強調以下事項：

1. 該網站為 假冒網站，與《培生擂台：無敵盃》We Are Champs 團隊無任何關聯，市民切勿點擊可疑連結或支付款項，若懷疑已受騙請速聯繫警方

2. 所有官方資訊及網上直播渠道， 一切資訊以官方 Instagram https://www.instagram.com/wearechampsboxing/ 及「培生培心」YouTube 頻道為準。

本次賽事僅由培生培心 YouTube 頻道及 We Are Champs Limited 官方 Instagram 認證渠道網上直播，僅設有少量現場觀眾，任何人聲稱有大量現場觀賽名額皆為不實資訊，We Are Champs Limited 團隊呼籲公眾提高警惕，切勿輕信任何非官方渠道的訊息，以免蒙受損失，如有任何問題請與 We Are Champs Limited 團隊聯絡。對於任何假冒行為，主辦方將保留一切法律追究權利。

感謝各位的支持與理解。

此致，
We Are Champs Limited
2025年3月7日

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