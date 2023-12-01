鍾培生拳賽｜現場直擊！霍哥打贏周永恆 二人激戰4個回合(持續更新)

《培生擂台：無敵盃》We Are Champs 2023今晚(1日)舉行，劉馬車因涉一宗風化案而被捕，今晚鍾培生在賽前接受訪問，被問到此事時，他稱事前完全不知道，並宣布會等劉馬車到晚上8時30分，如未能出場，劉馬車與龍心的拳賽會延期。 【2335更新】 霍哥跟周永恆的比賽在晚上11時10分開始，全場觀眾情緒高漲。他們雖然是打4回合，但每個回合是120秒。首回合二人多次出拳試探，因為霍哥手長較有優勢，他亦發揮應有水準，而周永恆多次挑釁，甚至一度和霍哥倒地。每當霍哥還擊，周永恆便做出護頭動作及多次攻擊霍哥後腦而被拳證叫停。 在首回合，霍哥跟周永恆未有太過激烈。去到第二回合，周永恆主動進攻，霍哥出拳比較慢，相比之下周永恆似乎愈戰愈勇，他更一度打到霍哥企不穩。之後二人再互相揮拳，霍哥也努力還擊，令對方處於下鋒。 第三回合，二人進攻猛烈，去到一分鐘時，雙方體力下降，周永恆多次擊中霍哥頭部，霍哥處於捱打狀態，但他仍努力嘗試出拳，旁述稱二人在第三回合都是靠意志捱過，但讚周永恆在第二回合受重擊之後，仍可以堅持。 去到第四合，霍哥調整套路，連環出招，重創周永恆，但去到一分鐘之後，周永恆反擊，霍哥處於捱打狀態。當四回合結束時，周永恆體力透支到掛在繩上，就連霍哥也示意對方真的很厲害。旁述讚周永恆成功用意志頂完，令人動容，最後由霍哥勝出！

《培生擂台：無敵盃》We Are Champs 2023今晚(1日)舉行，劉馬車因涉一宗風化案而被捕，今晚鍾培生在賽前接受訪問，被問到此事時，他稱事前完全不知道，並宣布會等劉馬車到晚上8時30分，如未能出場，劉馬車與龍心的拳賽會延期。 大會請來兩位來自日本的川瀬もえ與真島なおみ擔任ring girl，惟衣著密實，整個活動由李賢主持，她以超低胸的打扮示人，非常養眼。今次有12個組別，共24位選手會對戰一個回合，共90秒。因為劉馬車仍未獲釋，龍心又名「剋龍」無緣上台，他們的賽事同樣是4個回合，每個回合90秒。

第4回合打到見紅 雖然每場賽事只得90秒，但各拳手都出盡全力，去到第4場決賽時，大會表示參賽的Chris並非透過海選入圍，而是因為他跟對手Johnny有私人恩怨，因為遭對方撬牆腳，儘管雙方的體重、身形懸殊，大會接受他們上台解決恩怨，但其中一方的拳套較重。而被撬牆腳的Chris出盡力打Johnny，很快便打到對方流鼻血，最後更血流滿面，令全場氣氛推上高潮。 最後由Chris勝出，但被問到會否跟對方做回朋友，他表示要諗諗。

龍心台下自high 至於無緣出賽的「剋龍」龍心就只能在台下欣賞，當去到第5回合時，魔筋二世斌叔以《破壞之王》的造型出場，並把頭上的道具超人裝飾拋到台下，沒想到由龍心接過，他也立即戴上在台下自拍，非常開心。

第8回合有趙柏森對17，趙柏森自15歲起學習不同搏擊，亦曾參與不同拳賽，而17參賽資歷較淺，但二人一埋牙就連環出招，17中途被趙柏森打亂陣腳，更出現腳步不穩的情況，最後被趙柏森KO，成為今次比賽第一個KO。

無敵曾打死人 緊接第9回合有曾打死人的無敵，由他對戰二刀流Simon，他們都是職業拳手。無敵在兩年前一場友誼拳，打到對手重傷不治，但他亦因為此事而大受打擊。今次他在擂台上出拳的力度亦不弱，看來已剋服心魔，但最後由Simon勝出。 前微辣成員Black Joe於第11回合出賽，他出場時在擂台上周圍走努力炒熱氣氛。他最後在90秒內成功KO對方泰國響尾蛇。

晚上10時25分，鍾培生上台交待劉馬車被捕一事，他表示昨日收到消息之後，立即趕至天水圍警署，等到凌晨2時。他稱一直跟律師團師聯絡，亦多次向警方表達希望想劉馬車可以出來參賽。他稱等到夜晚9時，劉馬車仍然未放出來，所以龍心跟劉馬車的對決「有拖無欠」，全場人士起鬨大叫「回水」。鍾培生就反駁在場人士，並謂自己今日打扮未能跟龍心對戰。 龍心其後上台表示要求跟已完成比賽的曹B及宗健對戰，鍾培生亦立即表示可以，而曹B及宗健亦表示沒有問題。龍心再問如他打死人，怎算？鍾培生表示︰「我賠！」