鍾培生拳賽｜霍哥否認做戲不滿無人阻周永恆 鍾培生開live︰X街！佢真係癲

鍾培生將千萬拳酬用來推廣香港拳擊運動，宣布籌辦《培生擂台無敵盃2023》。今日，鍾培生與前微辣成員霍哥及周永恆在灣仔君悅酒店舉行記招，沒料到尾聲時，霍哥與周永恆大打出手，二人在地下扭作一團，鍾培生嘗試分開他們但不果。
霍哥︰個個攬住我做咩？
不少人認為霍哥與周永恆是夾埋做戲，霍哥出PO回應：「夾乜鬼宣傳，我都成個人騎咗喺上面，佢唔拍我放手就繼續㗎啦，一係落雨、一係鎖，真係當佢傻嘅咩？唔好咁幼稚，打埋啲爛仔交，12月大家練好再打過。」他又明白大家想發洩情緒︰「大家發洩吓情緒啫，但係我想講，明明發晒癲嗰個係阿周生，個個都攬住我做咩呢？」
至於負責分開二人的鍾培生，在記招完結之後，曾當眾訓斥現場工作人員沒有上前幫手，及後他再拍片說︰「我唔介意大家係記者會郁手，但係點解咁多男人冇人幫手，我又唔高，得我一個拉開兩個，其他人就笑緊同叫唔好打，得我一個拉走啲人！」其後他又展示手背上的傷勢，估計是分開二人時受傷。
鍾培生︰周永恆真係好癲
其後鍾培生開直播大談今次拳賽︰「影相嗰陣，周永恆明明笑緊，X街！無啦啦開拖，我又唔驚佢打埋我，但佢真係癲！你哋有冇望到佢手瓜，佢真係好大隻！」他表示自己從不無啦啦俾錢人打，除非那個人是值得。他說︰「啱啱記者會係原意叫人海選參賽，一嚟就打！」不少人問道為何會給林作100萬拳酬，他稱與林作對打的一場，自己袋了千七萬，而林作對比下便值100萬，但大前題是與他對打才值這個價錢。
由於不少人問會否邀請前微辣成員加蔥，他表示不想消費事件，所以暫不考慮邀請加蔥。至於為何邀請容海恩任致辭嘉賓，只是大家相識關係，亦因為她臨時缺席，鍾培生請來周顯為他們致辭。