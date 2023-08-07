鍾培生拳賽｜霍哥否認做戲不滿無人阻周永恆 鍾培生開live︰X街！佢真係癲

鍾培生將千萬拳酬用來推廣香港拳擊運動，宣布籌辦《培生擂台無敵盃2023》。今日，鍾培生與前微辣成員霍哥及周永恆在灣仔君悅酒店舉行記招，沒料到尾聲時，霍哥與周永恆大打出手，二人在地下扭作一團，鍾培生嘗試分開他們但不果。

霍哥︰ 個個攬住我做咩？

不少人認為霍哥與周永恆是夾埋做戲，霍哥出PO回應：「夾乜鬼宣傳，我都成個人騎咗喺上面，佢唔拍我放手就繼續㗎啦，一係落雨、一係鎖，真係當佢傻嘅咩？唔好咁幼稚，打埋啲爛仔交，12月大家練好再打過。」他又明白大家想發洩情緒︰「大家發洩吓情緒啫，但係我想講，明明發晒癲嗰個係阿周生，個個都攬住我做咩呢？」

至於負責分開二人的鍾培生，在記招完結之後，曾當眾訓斥現場工作人員沒有上前幫手，及後他再拍片說︰「我唔介意大家係記者會郁手，但係點解咁多男人冇人幫手，我又唔高，得我一個拉開兩個，其他人就笑緊同叫唔好打，得我一個拉走啲人！」其後他又展示手背上的傷勢，估計是分開二人時受傷。