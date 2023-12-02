鍾培生拳賽｜霍哥周永恆不打不相識 劉馬車補場有保留(有片)

《培生擂台：無敵盃》We Are Champs 2023於昨晚(1日)在灣仔修頓運動場舉行，劉馬車因涉一宗風化案而被捕，鍾培生在賽前接受訪問，被問到此事時，他稱事前完全不知道，並宣布會等劉馬車到晚上8時30分，如未能出場，劉馬車與龍心的拳賽會延期。及至晚上10時25分，鍾培生上台交代劉馬車被捕一事，「剋龍」龍心表示自己可以跟曹B及宗健對戰。鍾培生表示，由於劉馬車仍在監房，要視乎合約才能決定會否請劉馬車補賽。
拳酬10萬
霍哥與周永恆經過四回合的比賽後勝出，他於賽後受訪時表示，要相信付出的努力、多謝師傅，他說︰「咁多日以來努力堅持訓練嘅成果，我相信身邊所有支持我的人、無論係憎我、支持我、我都多謝你！有一樣想講的是，喜歡我的人，多謝你！我會繼續拍我的東西，唔喜歡我嘅人，對唔住！我都會繼續拍我自己喜歡做嘅事！」談到他在台上發表感言時表示要報恩，他再次強調，希望對著觀眾及各大傳媒面前，回應微辣阿晶自殺事件，「她已經離世，唔想大家每次提起她，仍有著仇恨，其實她做義工、對人又好，大家可以繼續罵我消費阿晶，但希望日後大家提起阿晶，記得她是個常常做義工的女生，是個好人。」他透露拳酬是10萬元，講真我賺不到10萬嗎？「我點解要答應參與拳賽，除了想爭取機會去講頭先的一番話，「我想給支持者或同年紀的人，「別要住住常自己唔得，我想話連我個死肥佬、煙剷 兩年沒甚麼做運動的人，我要減30磅就可減30磅，我唔理你遇到甚麼困難，你信自己你都可似。」問到下個目標？霍哥笑言是增磅，因為參加75kg對來我說太辛苦，整個人都無力。
囝囝驚周永恆贏賽會走佬
至於對周永恆的評價，霍哥認為對方頗緊張，以致「發台瘟」影響表現，他補充說：「周永恆只訓練了兩個月，有這樣的表現，足可見他其實頗有潛質。其實我春青期煲劇時，其中一個追看的藝人就是周永恆，本來我都有少少憎佢，經過呢段時間，希望大家對佢有少少改觀。」訪問中段，周永恆加入其中，他強調兩個人沒有仇，大讚霍哥好笑又好人，問到可有合作機會，他表示有機會也想去澳門，在霍哥的節目亮相，可做網紅。周永恆被打到眼睛爆微血管，問到可有因大部分現場觀眾支持霍哥而影響表現，他自言是只是自己唔夠氣打拳，四個回合很喘氣，問到兒子可擔心父親受傷？「囝囝見過我流血受傷，仲叫不要贏，驚我收到獎金就唔理佢。」