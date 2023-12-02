鍾培生拳賽｜霍哥周永恆不打不相識 劉馬車補場有保留(有片)

拳酬 10萬

霍哥與周永恆經過四回合的比賽後勝出，他於賽後受訪時表示，要相信付出的努力、多謝師傅，他說︰「咁多日以來努力堅持訓練嘅成果，我相信身邊所有支持我的人、無論係憎我、支持我、我都多謝你！有一樣想講的是，喜歡我的人，多謝你！我會繼續拍我的東西，唔喜歡我嘅人，對唔住！我都會繼續拍我自己喜歡做嘅事！」談到他在台上發表感言時表示要報恩，他再次強調，希望對著觀眾及各大傳媒面前，回應微辣阿晶自殺事件，「她已經離世，唔想大家每次提起她，仍有著仇恨，其實她做義工、對人又好，大家可以繼續罵我消費阿晶，但希望日後大家提起阿晶，記得她是個常常做義工的女生，是個好人。」他透露拳酬是10萬元，講真我賺不到10萬嗎？「我點解要答應參與拳賽，除了想爭取機會去講頭先的一番話，「我想給支持者或同年紀的人，「別要住住常自己唔得，我想話連我個死肥佬、煙剷 兩年沒甚麼做運動的人，我要減30磅就可減30磅，我唔理你遇到甚麼困難，你信自己你都可似。」問到下個目標？霍哥笑言是增磅，因為參加75kg對來我說太辛苦，整個人都無力。