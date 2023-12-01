鍾培生拳賽｜霍哥打贏周永恆 「剋龍」龍心靠意志捱足6.5回合捧盃

《培生擂台：無敵盃》We Are Champs 2023今晚(1日)舉行，劉馬車因涉一宗風化案而被捕，今晚鍾培生在賽前接受訪問，被問到此事時，他稱事前完全不知道，並宣布會等劉馬車到晚上8時30分，如未能出場，劉馬車與龍心的拳賽會延期。 【23︰52】 霍哥與周永恆的拳擊回合完結之後，壓軸出場再次有「剋龍」龍心對戰專業拳手曹B。剋龍多次進攻，之後曹B出重拳打到剋龍整個人坐低，剋龍示意無事，再進攻曹B，但因為曹B是專業拳手關係，輕鬆避開。剋龍就算被曹B重擊多次倒地之後，他仍堅持比賽，令在場人士為他鼓掌打氣，鬥志非常厲害。去到第三回合開始前，剋龍已經攰到整個人瞓在台邊，旁述直言剋龍以46歲之齡仍然可以堅持到這麼多回合，已經很犀利。 剋龍去到第三回合，雖然同樣是捱打，但他亦嘗試打曹B，曹B一拳打倒剋龍之後，拳證宣布賽事結束，但剋龍示意自己可以，但拳證為剋龍的健康考慮，宣布停賽。拳證及女主持都表示很尊敬剋龍可以堅持到這麼多個回合，是真漢子。鍾培生上台時因為稱「剋龍」為龍心時，剋龍即時跟鍾培生出現肢體碰撞。鍾培生更改對方的名字之後，表示非常欣賞剋龍的毅力，最後宣布龍心勝出。

《培生擂台：無敵盃》We Are Champs 2023今晚(1日)舉行，劉馬車因涉一宗風化案而被捕，今晚鍾培生在賽前接受訪問，被問到此事時，他稱事前完全不知道，並宣布會等劉馬車到晚上8時30分，如未能出場，劉馬車與龍心的拳賽會延期。 大會請來兩位來自日本的川瀬もえ與真島なおみ擔任ring girl，惟衣著密實，整個活動由李賢主持，她以超低胸的打扮示人，非常養眼。今次有12個組別，共24位選手會對戰一個回合，共90秒。因為劉馬車仍未獲釋，龍心又名「剋龍」無緣上台，他們的賽事同樣是4個回合，每個回合90秒。

第4回合打到見紅 雖然每場賽事只得90秒，但各拳手都出盡全力，去到第4場決賽時，大會表示參賽的Chris並非透過海選入圍，而是因為他跟對手Johnny有私人恩怨，因為遭對方撬牆腳，儘管雙方的體重、身形懸殊，大會接受他們上台解決恩怨，但其中一方的拳套較重。而被撬牆腳的Chris出盡力打Johnny，很快便打到對方流鼻血，最後更血流滿面，令全場氣氛推上高潮。 最後由Chris勝出，但被問到會否跟對方做回朋友，他表示要諗諗。

龍心台下自high 至於無緣出賽的「剋龍」龍心就只能在台下欣賞，當去到第5回合時，魔筋二世斌叔以《破壞之王》的造型出場，並把頭上的道具超人裝飾拋到台下，沒想到由龍心接過，他也立即戴上在台下自拍，非常開心。

趙柏森成首個KO 第8回合有趙柏森對17，趙柏森自15歲起學習不同搏擊，亦曾參與不同拳賽，而17參賽資歷較淺，但二人一埋牙就連環出招，17中途被趙柏森打亂陣腳，更出現腳步不穩的情況，最後被趙柏森KO，成為今次比賽第一個KO。

無敵曾打死人 緊接第9回合有曾打死人的無敵，由他對戰二刀流Simon，他們都是職業拳手。無敵在兩年前一場友誼拳，打到對手重傷不治，但他亦因為此事而大受打擊。今次他在擂台上出拳的力度亦不弱，看來已剋服心魔，但最後由Simon勝出。 前微辣成員Black Joe於第11回合出賽，他出場時在擂台上周圍走努力炒熱氣氛。他最後在90秒內成功KO對方泰國響尾蛇。

劉馬車缺席 晚上10時25分，鍾培生上台交待劉馬車被捕一事，他表示昨日收到消息之後，立即趕至天水圍警署，等到凌晨2時。他稱一直跟律師團師聯絡，亦多次向警方表達希望想劉馬車可以出來參賽。他稱等到夜晚9時，劉馬車仍然未放出來，所以龍心跟劉馬車的對決「有拖無欠」，全場人士起鬨大叫「回水」。鍾培生就反駁在場人士，並謂自己今日打扮未能跟龍心對戰。 龍心其後上台表示要求跟已完成比賽的曹B及宗健對戰，鍾培生亦立即表示可以，而曹B及宗健亦表示沒有問題。龍心再問如他打死人，怎算？鍾培生表示︰「我賠！」

龍心捱過4回合 【22︰58更新】 鍾培生接受龍心要求，讓他先跟已完成比賽的台灣選手宗健對戰，如他自覺體能可以，便會在霍哥跟周永恆比賽之後，再跟另一拳手對打。龍心終於可以用「剋龍」之名出場，他更拿住一個馬頭道具繞場一周。他需要按照合約規定，必須要完成4個回合，每個回合90秒。 「剋龍」上台之後，走到台的四面做出不同動作，但他未有脫掉上衣。拳證Ming Sir更特別祝福剋龍要小心保護自己。剋龍先出拳作試探，之後宗健再連環出拳，多次成功擊中剋龍。之後剋龍又擺出其他動作，宗健亦只好在台上等他耍完動作才再進攻，首回合非常輕鬆。 來到第二回合，宗健與剋龍的對戰非常激烈，剋龍多次捱打及被至繩角，他更一度企不穩。剋龍稍作調整之後再出拳，雖然出手重，但未能為他帶來點數。 第三回合，宗健出招多次擊中剋龍的弱點，剋龍雖然嘗試進攻但不果，而他的拳擊套路亦見混亂，但他的鬥志非常勁，但此回合剋龍多次攬實對方。在場旁述亦用「捱」的字眼形容剋龍的表現。 第四回合，剋龍率先進攻，宗健亦很輕鬆還擊，之後剋龍足足捱打30秒，但他未有放棄，成功「捱」過4個回合。