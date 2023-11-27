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娛樂
2023-11-27 21:15:24

鍾培生拳賽｜霍哥認真操劉馬車去busking 龍心練到傷兼同周永恆做好友

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霍哥、龍心、周永恆及劉馬車將於12月1日對打。

鍾培生籌備的《培生擂台：無敵盃》將於12月1日在灣仔舉行，隨住比賽臨近，他在拳賽專屬的頻詭上載多位素人對打的花絮。本周四(30日)將會舉行過磅儀式記者會，屆時將有14位參賽拳手過磅，而霍哥、周永恆、龍心及劉馬車亦會現身。根據大會向傳媒發出的邀請，龍心的稱呼為「第六宇宙 - 東方餓狼.剋龍」，而劉馬車就叫自己做「天水圍墮天地獄獸劉馬車」。

鍾培生宣布拳賽加入龍心及劉馬車。(蘇文傑攝)

霍哥需要減磅參加75公斤比賽，而他一直也有記錄自己備戰情況，原本80多公斤的他明顯清減了很多。日前他接受訪問表示自己現時重79公斤，並預計可以跟周永恆決戰兩個回合。他更在不同訪問中表示很欣賞龍心，知道龍心很用心去備戰，亦知道周永恆積極備戰。對於劉馬車，他向傳媒表示劉馬車「好X煩」，不停騷擾他及身邊的人，形容對方「黐孖」，他亦希望龍心可以打敗劉馬車，更叫龍心努力打對方的頭，希望「中到佢正常番」。

龍心自爆練到周身傷

龍心亦在其網上頻道紀錄自己備戰情況，間中也會見到周永恆與他一齊拍片吹水及對打，透露他們在同一地方練習。龍心宣布參賽時，坦言自己肥了很多，有肚腩，而日前他上載在拳館的片段，龍心的肚腩已經不見，胸肌更有點漲卜卜，連霍哥也留言說︰「大隻左喎！」

此外，龍心除了學打拳外，亦特別去學巴柔，但他上周拍片表示自己受了傷，他說︰「大檸樂！我去training時，個師傅打到好凶狠，下午就同拳王打，打完都冇咩嘢，但傍晚就唔舒服，打側瞓、打平瞓都好痛，去玩巴西柔術，唔知係咪整親胸骨，痛得好奇怪，我點樣去比賽。」

 

周永恆出拳快狠準

從龍心上載的影片見到，周永恆的身形依然結實，與龍心對打時，出拳快、狠、準，他亦多次迫到龍心埋牆邊，龍心雖然出招有套路，但很多時都處於捱打狀態。因為二人在同一地方練習，他們更成為好友，更齊齊拍片吹水，當中不乏聯手取笑劉馬車。

 

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劉馬車未有積極備戰

至於劉馬車，觀看其頻道就未見有太多練拳片段，其餘影片都是他在街頭賣唱及到不同地方邊行邊發表言論，唯一一條練習的影片已是10月28日，但見到他並沒有太認真，又要做出招牌拱橋動作。

 

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