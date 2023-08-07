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娛樂
2023-08-07 14:31:07

鍾培生拳賽｜霍哥認阿晶離世影響心情 唔介意同加蔥對打

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霍哥、鍾培生及周永恆一齊亮相記者會。

鍾培生將千萬拳酬用來推廣香港拳擊運動，宣布籌辦《培生擂台無敵盃2023》。今日，鍾培生與前微辣成員霍哥及周永恆在灣仔君悅酒店舉行記招。鍾培生及主辦機構先後交待拳賽詳情及報名細則，拳賽預計於11月舉行。

 

鍾培生拳賽｜周永恆霍哥拳酬高

鍾培生稱邀請二人出賽是因為認識周永恆已近10年，而對方也很想打比賽，而霍哥則一直積極參與娛樂活動，相信是很有火花的組合，亦覺得他們會努力備戰，一定會是一場流血賽事。他又指二人的拳酬高過香港很多拳王級選手，他亦視今次拳賽為一盤生意，若有很多觀眾支持，酬金便可提高，可以邀請更多名人參與。他認為有很多人不理解拳賽，現時需要靠名人、海選及創新賽制等不同方法提升觀賞性。

鍾培生邀請周永恆（右）及霍哥（左）打拳賽《培生擂台無敵盃2023》，但未正式上台已經開打。 鍾培生拳賽｜鍾培生嘗試分開周永恆及霍哥二人。 鍾培生拳賽｜周永恆出手打霍哥，對方隨即還擊，場面混亂。 鍾培生拳賽｜周永恆與霍哥互相推撞。 鍾培生拳賽｜周永恆除衫示威，仍然氣沖沖。

鍾培生拳賽｜周永恆唔怕霍哥打頭

提到周永恆曾做過腦部手術，若霍哥重擊他的頭部可能會有生命危險，周永恆說︰「之前腫瘤已經切除咗，依家ok，唔使擔心！」鍾培生補充每位參賽者都要健康申報，保證安全才可上擂台，當天亦會安排專業醫療團對到場，確保大家健康上台。

周永恆操到非常大隻。

周永恆表示今次有合法途徑讓他打人。

對微辣滅團感可惜

問到前微辣經理人阿晶離世，霍哥稱心情難免受影響，但如鍾培生的名言「no bull shitlets go！」對於為何不考慮邀請加蔥出場，鍾培生表示現階段只想聚焦在這次賽事及海選的運動員身上。問到霍哥若與加蔥對戰，他表示無任歡迎，「加蔥肯都會無任歡迎嘅，佢蒲頭的話！邊個做我對手，我都會無任歡迎。(微辣係咪滅團？)呢樣嘢佢哋有佢哋嘅宣布，我已經離開咗，唔清楚佢哋嘅情況，等遲啲佢哋有咩發布再留意吓，我都留意緊。（滅團可唔可惜？）當然實會。」

 

霍哥認阿晶的離去，令他的心情有影響。

微辣阿晶傳出死訊，其群組有人留言表示阿晶已離開人世。 微辣阿晶出po表示自己狂食安眠藥。 微辣阿晶出po表示自己狂食安眠藥。 微辣阿晶出po表示自己過去多年都活在陰影下。 微辣阿晶留下疑似自殺的字句。 微辣阿晶在網上發出疑似遺書。 微辣阿晶在網上發出疑似遺書。
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