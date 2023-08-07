鍾培生拳賽｜霍哥認阿晶離世影響心情 唔介意同加蔥對打

鍾培生將千萬拳酬用來推廣香港拳擊運動，宣布籌辦《培生擂台無敵盃2023》。今日，鍾培生與前微辣成員霍哥及周永恆在灣仔君悅酒店舉行記招。鍾培生及主辦機構先後交待拳賽詳情及報名細則，拳賽預計於11月舉行。
鍾培生拳賽｜周永恆霍哥拳酬高
鍾培生稱邀請二人出賽是因為認識周永恆已近10年，而對方也很想打比賽，而霍哥則一直積極參與娛樂活動，相信是很有火花的組合，亦覺得他們會努力備戰，一定會是一場流血賽事。他又指二人的拳酬高過香港很多拳王級選手，他亦視今次拳賽為一盤生意，若有很多觀眾支持，酬金便可提高，可以邀請更多名人參與。他認為有很多人不理解拳賽，現時需要靠名人、海選及創新賽制等不同方法提升觀賞性。
鍾培生拳賽｜周永恆唔怕霍哥打頭
提到周永恆曾做過腦部手術，若霍哥重擊他的頭部可能會有生命危險，周永恆說︰「之前腫瘤已經切除咗，依家ok，唔使擔心！」鍾培生補充每位參賽者都要健康申報，保證安全才可上擂台，當天亦會安排專業醫療團對到場，確保大家健康上台。
對微辣滅團感可惜
問到前微辣經理人阿晶離世，霍哥稱心情難免受影響，但如鍾培生的名言「no bull shit，lets go！」對於為何不考慮邀請加蔥出場，鍾培生表示現階段只想聚焦在這次賽事及海選的運動員身上。問到霍哥若與加蔥對戰，他表示無任歡迎，「加蔥肯都會無任歡迎嘅，佢蒲頭的話！邊個做我對手，我都會無任歡迎。(微辣係咪滅團？)呢樣嘢佢哋有佢哋嘅宣布，我已經離開咗，唔清楚佢哋嘅情況，等遲啲佢哋有咩發布再留意吓，我都留意緊。（滅團可唔可惜？）當然實會。」