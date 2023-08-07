鍾培生拳賽｜霍哥認阿晶離世影響心情 唔介意同加蔥對打

鍾培生將千萬拳酬用來推廣香港拳擊運動，宣布籌辦《培生擂台無敵盃2023》。今日，鍾培生與前微辣成員霍哥及周永恆在灣仔君悅酒店舉行記招。鍾培生及主辦機構先後交待拳賽詳情及報名細則，拳賽預計於11月舉行。

鍾培生拳賽｜ 周永恆霍哥拳酬高 鍾培生稱邀請二人出賽是因為認識周永恆已近10年，而對方也很想打比賽，而霍哥則一直積極參與娛樂活動，相信是很有火花的組合，亦覺得他們會努力備戰，一定會是一場流血賽事。他又指二人的拳酬高過香港很多拳王級選手，他亦視今次拳賽為一盤生意，若有很多觀眾支持，酬金便可提高，可以邀請更多名人參與。他認為有很多人不理解拳賽，現時需要靠名人、海選及創新賽制等不同方法提升觀賞性。

鍾培生拳賽｜ 周永恆 唔怕霍哥打頭 提到周永恆曾做過腦部手術，若霍哥重擊他的頭部可能會有生命危險，周永恆說︰「之前腫瘤已經切除咗，依家ok，唔使擔心！」鍾培生補充每位參賽者都要健康申報，保證安全才可上擂台，當天亦會安排專業醫療團對到場，確保大家健康上台。