鍾培生拳賽｜點數險勝周永恆 擂台上大談恩人 霍哥以阿晶名義捐出全數拳酬幫助流浪狗(有片)

《培生擂台：無敵盃》We Are Champs 2023今晚(1日)舉行，劉馬車因涉一宗風化案而被捕，今晚未有上陣，而另一矚目賽事，霍哥對戰周永恆結果以點數勝出。賽後，霍哥指最後兩個星期的訓練很辛苦，因為他要減30磅才夠資格參賽，而且最後兩公斤(4.4磅)最難減，他除了多謝拳擊師傅在這兩個月的訓練外，又多謝霍母容忍他的脾氣暴躁，「首先希望鍾生下次再搞拳賽，唔好要我打80公斤以下，因為減磅好辛苦，仲要多謝我媽咪，呢排我對佢表現好差，佢都冇埋怨我。」霍哥又讚周永恆，「差啲唔記得佢個名(周永恆)，佢係一位好對手，頭先有幾拳佢打得唔錯，開賽前我嘗試去憎恨佢，佢係一個x街，最後都係憎佢唔落，大家睇得到佢嘅表現，佢係值得尊重。」

希望將阿晶好的一面留給全世界 霍哥在台上多謝早前自殺離世的阿晶，一直鼓勵他當一位YouTuber，「我要喺度多謝阿晶，我直播時好多網友問我：你唔敢講阿晶！其實我覺得直播講阿晶冇意思，佢係我嘅恩人，我知道要報恩，網友不斷叫我直播幫佢報仇，但係冇意思。」霍哥指，他可以在自己的頻道，不斷鬧前公司微辣，但他選擇不這樣做，「我直播鬧舊公司好簡單，仲可以得到大家嘅掌聲。」霍哥指，會將今次的拳酬以阿晶的名義，捐到澳門流浪狗義工前線組織，「我會以劉靜儀嘅名去捐款，希望大家提起阿晶，唔好再叫報仇，會用阿晶嘅名去做義工同善事，希望將阿晶美好嘅一面，留俾呢個世界。」霍哥說畢獲得全場掌聲。