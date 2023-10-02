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娛樂
2023-10-02 17:32:24

鍾培生拳賽｜龍心劉馬車記招直撃！大撻新朵 霍哥周永恆忍笑(有片)

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鍾培生宣布拳賽加入龍心及劉馬車。(蘇文傑攝)

鍾培生的《培生擂台無敵盃2023》將於121日在灣仔修頓球場舉行，今日他在記招上表示，海選已收到700多人報名，他亦親自致電不同報名人士，並透露當中有來自世界不同地方，甚至有醫生、的士司機、麵包師傅等報名。他透露會挑選90位參賽者在海選中較量，最後選出可觀性較高的812組人士，於121日與霍哥、周永恆、龍心及劉馬車同場競技。

鍾培生自言很開心可以邀請到龍心及劉馬車參賽，他們會打4個回合。門票將於106日公開發售，普通票價為$580及$880VIP門票則分為2千多元及4千多元。VIPVVIP門票人士均可享有獨立通道、廁所，座位會較前及舒適，其中VVIP更可與拳手拍照、品嘗鮑魚和香檳。他希望今次可以炮製最精彩的賽事。

鍾培生今次找來話題多多的人士參與，並表示自己今次落足心機去製作。

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龍心新名「東方臥龍剋龍」

龍心在記招上聲稱：「我返咗嚟改咗朵，新名唔好用『龍心』，我目標唔係打劉馬車，係打『龍心』，要戰勝自己先可戰勝他人。我係由第6宇宙嚟，呢度係第7宇宙，我喺第6宇宙輸咗俾鍾培生，我跟佢姓，嚟到第7宇宙，下次我準備要『中七鍾培生』。我個新朵叫『東方臥龍剋龍』，主要今次係要強身健體，克服自己，多謝鍾培生先生搞個盛事，令香港醒神晒，相信係香港最好、對前景最好嘅娛樂盛事，我硬住頭皮都返嚟，我希望戰勝『龍心』，戰勝自己！」

龍心的身形較圓潤，肚腩也不細。

劉馬車視鍾培生為伯樂

劉馬車就表現客氣，先多謝鍾培生邀請，令他有機會發揮，並謂：「一直覺得鍾生係一個有智慧、有眼光嘅人，外界好多人質疑我，但鍾生好堅定，成日私下交流，一直好鼓勵我。我都想透過今次證明自己實力，想俾大家知我係得，如果我係一匹千里馬，鍾生就係我嘅伯樂，我唔會辜負鍾生嘅期望。近呢幾年都經歷咗好多嘢，身體都唔好，自己都可能時日無多，今次拳賽，我有必死決心，一係打低龍心，一係俾佢打死。」

自稱「天水圍墮天地獄獸」

劉馬車又自言很討厭龍心︰「我最睇唔起唔尊重女性嘅人渣，幾年前有個女仔叫『大丁』，佢搞到人哋人唔似人，鬼唔似鬼，令我好嬲，今次除咗為我自己而戰，為鍾培生而戰，為大丁而戰，為全港女性而戰，我一定會打爆龍心呢個食屎狗，希望大家踴躍入場支持呢場大戰！我嚟緊有好多嘢要同鍾生合作，到生命最後一分一秒都會支持鍾培生！我有個朵叫『天水圍墮天地獄獸』。」當鍾培生聽到劉馬車表示跟他會有很多合作時，即面露疑惑表情，而在旁的霍哥及周永恆就不停忍笑。

劉馬車表示今次是為香港女性而戰，為鍾培生而戰。

劉馬車除衫突襲

龍心之後再以「第6宇宙」回應︰「喺第6宇宙，劉馬車好出名，叫劉沙包，俾人打冇所謂，好偉大，佢練到一身好武功，喺天水圍開咗個劉沙冰餐廳，好受人歡迎。英雄莫問出處，今次好似有好多古惑仔參加，福清幫都改咗名……」此時，劉馬車立即除衫更做出不同動作，並大叫「來呀！古惑仔呀！」而在旁的周永恆就忍笑得非常辛苦。

霍哥周永恆狂忍笑

其後霍哥拿起咪高峰笑到彎腰表示，自己仍在第6宇宙，之後再笑稱已減至81公斤，要求周永恆快開IG，而他亦大暴走對周永恆說︰「你笑笑口，我一拳打爆你，等你吞晒啲牙，塞支牙擦落去屎忽到擦！係咁多，交番俾啲主角，我返番去呢個宇宙先！」周永恆自言每日適量飲食，作息定時，跑步練氣。之後霍哥要求周永恆鬧他，笑稱：「唔係冇嘢寫！」周永恆即表示︰「有啦！我大把嘢俾佢哋寫！」

未見大打出手

去到Face Off環節，大會今次請來兩名黑人保鑣維持秩序。劉馬車與龍心脫去上衣，而龍心更多次要求打幾秒，其後他們應傳媒要求擺出不同甫士，而龍心的身形驟眼看比較多肉。兩人面對面時一度忍不住笑，但大家期待大打出手的場面就未有出現。至於上次互毆一番的霍哥跟周永恆則未有除衫，只做出緊握雙拳動作，當面對面時，霍哥即謂：「你唔好亂嚟呀！」拍完照他再拍拍心口表示驚驚。當去到單人拍照環節，劉馬車擺出不同甫士，又跪地向後拗腰，非常騎呢！

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